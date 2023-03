Jeaustin Campos es racista o fue presa de sus palabras prepotentes

Javon East puso a Jeaustin Campos contra el paredón, lo acusó por haberle lanzado insultos racistas.

“Negro bastardo”, “negro de mierda”, fueron supuestamente las palabras de Campos para recriminarle a Javon por un ejercicio táctico que no hizo bien. Al menos eso expresó la Asociación de Jugadores Profesionales, basada en el testimonio de East.

Saprissa actuó al hacerse pública la denuncia del atacante y decidió despedir a Jeaustin Campos.

Aquí la pregunta que me hago: ¿Jeaustin Campos es racista?

No. Ni creo que le caigan mal u odie a gente de otro color. En Saprissa y en otros equipos ha dirigido a muchos jugadores de raza negra. En el cuadro saprissista tenía a Kendall Waston, es amigo de Hernán Medford y en el club morado a menudo se topaba y conversaba con Roy Myers. Además como jugador fue compañero de varios futbolistas de color.

El problema de Jeaustin son las afiladas palabras que suele lanzar, a veces chocantes y en muchas ocasiones hirientes. Que le dijo a Javon “negro bastardo”, “negro de mierda”, el jamaiquino fue contundente en su denuncia y hay testigos de eso. Así lo afirmó Steven Bryce, director ejecutivo de la Asojupro.

Tratar a alguien de esa forma es una falta de respeto y por supuesto denigra a cualquier ser humano. Jeaustin fue víctima de sus propias palabras, de su prepotencia, porque él, aunque diga lo contrario, le gusta trascender, hacer alarde de su poder.

Jeaustin Campos es noticia en el país y a nivel internacional, donde se informa que lo despidieron por insultos racistas. (Rafael Pacheco Granados)

A Jeaustin algo no le agrada de Javon y no creo que sea su color, tampoco sus condiciones futbolísticas, de lo contrario no lo habría aceptado en Saprissa, ni contratado a la fuerza, sin su consentimiento, tampoco lo habría alineado.

Quizá Jeaustin nunca diga lo que no le agrada del jamaiquino, pero el roce entre ambos empezó hace dos años cuando coincidieron en San Carlos, al punto que Javon jugó poco con él y luego se marchó del equipo.

“Yo no tengo problemas con nadie”, dijo Jeaustin muchas veces para aclarar su situación con Javon o cualquier otro. También expresó: “no soy amigo de ninguno, yo soy el jefe”. Pero el jefe no tiene derecho de maltratar, ofender, humillar o denigrar a nadie.

Ahora está en manos de Jeaustin Campos demostrar que Javon y sus testigos faltaron a la verdad, que nunca lo trató de esa forma, pero si Saprissa respondió despidiéndolo del equipo es porque las palabras del técnico estuvieron afiladas, pasadas de tono.

Jeaustin y Javon no son amigos y no se va a dirigir a él diciéndole negro por el “enorme aprecio” que le tiene. Campos era el jefe y si el jefe, día a día lo llamaba negro despectivamente, sí lo estaba insultando.