Jeaustin Campos: ‘Entendimos después del miércoles que el trabajo duro tiene recompensa’

Jeaustin Campos consiguió su segunda victoria en este torneo. (Jose Cordero)

¿Siente que se desahogó Javon East al anotar?

Lo de Javon la verdad que gracias a Dios, el delantero no solo vive de goles pero es gran parte. Él ha trabajado bastante bien, para los que juegan arriba es más complicado, en ofensiva es más complejo coordinar, acoplarse con los nuevos jugadores y bueno gracias a Dios Javon anotó, además hizo un juego de menos a más y ya va tomando el perfil que queremos. Es mucho más fácil para él jugar con Paradela, porque eso nos ayuda a buscar asociaciones.

¿Cómo siente al equipo luego de la conferencia que usted dio a mitad de semana que fue fuerte hacia el camerino?

Con lo otro pues más que conocerme, yo me apoyo en que yo me exijo mucho, y es lo que menos puedo esperar de los muchachos. Nosotros entendimos después del miércoles que el trabajo duro y arduo tiene su recompensa. Sigo insistiendo, el equipo tiene un enorme talento y también debíamos entender que si damos el 100% hay que dar un poco más. Muy feliz de la respuesta del equipo y son jugadores con experiencia, con rodaje y que no es difícil entender que vamos para un lado con unión y sinergia, tengo que reconocer que tenemos un gran equipo y todos los partidos deben ser muestra de las de hoy.

¿Por qué en ocasiones Javon ganó la posesión del balón pero nadie lo apoyó?

Es parte del fútbol, si ustedes analizan es la primera vez que jugamos el 3-5-2, entonces se pueden dar cortocircuitos de quien debía ayudarle a Javon.

¿Le falta tener más calma a Álvaro Zamora en el último cuarto de juego?

Es rápido, inteligente, tiene izquierda, tiene derecha, es el jugador que nos hace minutos, tiene mucho que mejorar, hemos trabajado con él en específico. Hemos tenido doble sesiones con ellos para ver las áreas de mejora, para que lo más rápido posible estén ahí, porque Saprissa siempre ve a su cantera.

¿Pedirá un refuerzo por la lateral izquierda o seguirá jugando Ricardo Blanco?

Estamos completos, simplemente son intenciones. Lo que pensé fue tirar a Youstin Salas por fuera (por derecha), entonces elegí a David Guzmán que jugara en el medio y pasé a Salas. Yo creo que decir que ya solucionamos es como si todo se acabara hoy, ahora todos tienen la oportunidad de jugar. La competencia día a día es lo que nos permitirá ser competentes en el campeonato. Yo no muero con ningún jugador, yo no me caso con nadie, entonces todos los puestos están latentes, nadie puede estar seguro de su titularidad, todos los que están acá tienen la opción de jugar.

¿Merece Saprissa estar en el tercer lugar?

Esto no es de merecer es de hacer, si estamos en esa posición es porque para eso hemos trabajado. Saprissa debe estar siempre ahí arriba, en los primeros lugares.

¿En qué cree que ha mejorado el equipo con el desarrollo de los partidos?

Hay muchas cosas que el equipo ha evolucionado pero mucho de ustedes se enfocan más en el resultado. Hoy creo que tuvimos muy buen trabajo, contra Cartago llegamos, contra Puntarenas también, nos llegan pocas veces eso quiere decir que defendemos bien, pero debemos mejorar más. Lo que hemos mejorado es en la intensidad, pero debemos correr más que el rival, luchar, entregarnos y jugar con convicción como lo hicimos ante San Carlos. Al final el talento se demuestra con la pelota, pero para eso hay que tenerla, y para eso se ocupa intensidad, fuerza, meter...