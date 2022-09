Jeaustin Campos dedica media hora más a los suplentes para suplir bajas por llamados a Selección de Costa Rica

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, no se duerme en los laureles, mucho menos quiere que lo tomen con los brazos cruzados.

El timonel tiene seis fechas de usar la misma alineación, pero sabe que el rompecabezas se le va a desarmar. Los llamados de algunos de sus futbolistas a la Selección Nacional, Aarón Cruz, Kendall Waston y Álvaro Zamora, más la convocatoria de Fidel Escobar con Panamá, provocará que la formación tenga que variar.

Ante este panorama, Jeaustin reveló que tiene tres semanas de trabajar por aparte con los futbolistas que no han tenido tanta participación.

“Los citamos media hora antes del entrenamiento y comenzamos a hacer los trabajos tácticos, previendo precisamente esa circunstancia”, dijo Campos.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, sabe que pronto debe echar mano de los suplentes ante la convocatoria de algunos de sus jugadores a la Selección. (Jose Cordero)

Para el estratega, entre mejor estén tácticamente, eso aumentará la competencia dentro del grupo.

“Sabíamos que algunos iban a ser llamados a la Selección, en la defensa hemos visto detalles con los chicos que han ingresado de cambio, pero ya en un papel más protagónico. Hace unos días hicimos un poquito de fútbol e hicimos una mezcla entre los que vienen jugando y los que no, para ver cómo se acoplan y qué detalles necesitamos pulir para conservar esta línea de juego”.

El timonel saprissista agregó que todo su cuerpo técnico está involucrado en la tarea de que los jugadores estén al mismo nivel para que el once estelar no se resienta al momento de hacer las variantes.

“Rándall Row trabaja con los defensas, Hugo Viegas con los delanteros y ya después nos juntamos y me toca a mí trabajar los aspectos tácticos, cómo defendernos, agruparnos y cómo ir al frente.

La fuerza del conjunto

Yo no quisiera creer jamás que esta línea de juego que mostramos es por situaciones individuales de los futbolistas; quiero pretender, pensar y ojalá me den la razón que es una cuestión de grupo, de todos en el equipo”.

Para Campos, con cambios o no en la alineación, que deberá hacerlos en juegos como ante Sporting y Guanacasteca, porque la Selección tendrá sus fogueos, pero el campeonato sigue, espera que Saprissa no muestre menos de lo que ha venido dando.

“Ustedes se han dado cuenta que el equipo ha ganado mucho en intensidad, dinámica, metros de sprint por minuto, kilómetros recorridos y buscamos ese tipo de perfiles. De lo que hemos mostrado no podemos bajar y trabajamos eso con los que normalmente no participan, que tengan esa misma intensidad y dinámica, el resto es fútbol y acá es bueno, en el equipo hay talento”.

Al técnico saprissista le interesa tener a todos bien enfocados y no le inquieta haber repetido alineaciones y que los rivales conozcan de antemano la formación a utilizar.

“Lo que nos hemos basado es intensidad y la presión alta, en que tal vez rebasan a un compañero y ya tiene a dos auxiliando. En los balones divididos entramos con el cuchillo entre los dientes como dicen, toda esa agresividad y dinámica que Saprissa ha vuelto a tener es difícil de controlar. Han intentado saltar nuestras líneas de presión y nuestros centrales han sido muy solventes. Siento que cuando un equipo tiene esa dinámica y agresividad cuesta buscar un antídoto, esa intensidad de juego que imponemos va más allá de un estilo de juego definido de nosotros. Cuando tenemos la pelota que la hemos recuperado lo más rápido posible, los rivales nos han dejado espacios para nosotros provocar, también nos han hecho bloque retrasado y hemos tenido que romper las líneas de cinco para buscar espacios, nos han jugado de varias maneras y el equipo ha respondido bastante bien”.

Herediano herido

Respecto al juego del domingo contra Herediano que quedó eliminado en la Liga Concacaf ante el Real España, Jeaustin manifestó que ya ha vivido ese tipo de situaciones.

“Yo he estado en las dos situaciones, después de ganar un pase a la siguiente fase en torneos internacionales y la parte anímica es muy importante, pero he estado en la parte donde quedó eliminado y a los tres días tengo partido y es la revancha y vamos a entrar a muerte. Voy a esperar la mejor versión del Herediano, tiene una de las plantillas más completas de este país, ellos mismos lo han dicho y se ha demostrado. Sé que tienen bajas importantes, expulsiones y lesiones, pero tiene una de las planillas más completas y no me queda la menor duda que va a hacer un partido muy difícil para nosotros. Tienes dos opciones, agachar la cabeza y Herediano sé que no lo va a hacer y dos, ir por la revancha y lavarse la cara. No creo que vengan a matar o morir, tienen una ventaja cómoda que independientemente del marcador seguirán siendo líderes generales”, expresó Jeaustin Campos.