Jeaustin Campos: ‘Da para ilusionarse, el equipo va tomando más fuerza’

Jeaustin Campos considera que el cambio radical en Saprissa obedece al esfuerzo de todos. (JOHN DURAN)

¿Encontró estabilidad en este once?

Yo creo que salvo el primer juego que estuvo accidentado y el juego en San Carlos, hemos ido progresando no en el once ideal, sino en el equipo. Las conexiones están mejor. Necesitamos tiempo para aceitar la máquina y lo pudimos fundamentar con goles. Contra Cartaginés tuvimos oportunidades, con Puntarenas también. Hoy se ve un equipo más consolidado. Salvo esas excepciones, teníamos la tranquilidad de que en algún momento el equipo iba a encontrar eso.

Hicimos ajustes tácticos, estábamos en la búsqueda de que se sintieran más cómodos, eso no es lo ideal en un torneo tan corto, pero tenemos que buscar más minutos de juego para poder tener la consolidación y solidez en la manera de entenderse y jugar juntos, cuando el 50% de muchachos son nuevos.

No éramos lo que muchos pretendían, vamos de a poco. Gracias a Dios hemos ido abriendo el marco y cerrando las opciones de gol que en algún momento hemos recibido y da para ilusionarse, el equipo va tomando más fuerza.

El equipo venía de torneos anteriores con dudas con los refuerzos. ¿Qué se hizo diferente en esta elección, porque los cinco son titulares?

No puedo comparar, no estaba aquí antes, no sé cómo o qué tipo de perfiles o qué querían. Lo que puedo decir es que son jugadores muy versátiles, muy dinámicos, muy intensos y en eso hemos crecido, el equipo necesitaba intensidad. Los muchachos tienen fútbol.

En menos de 15 días el panorama de Saprissa era diferente y luego de la conferencia fuerte en San Carlos todo cambió. ¿Esto da tranquilidad?

Hubo un cambio, está claro, pero esa conferencia no era para los jugadores, era para algunos de ustedes (periodistas) y otros que están allá. Nos propusimos enmendar y el cambio ha sido rotundo.

Está en nosotros, en mí, buscar el sistema que pueda ayudarnos para estar más acoplados, más acompañados, más cerca y gracias a Dios hemos dado con el clavo, con el mejor sistema, el mejor parado, para que se sientan cómodos. Estamos más acuerpados, tenemos más referencias en ofensiva y es mérito de ellos, a pesar de algunos partidos en los que no se estuvo bien y otros en los que se estuvo bien, pero no se dieron los resultados.

¿Cómo ha visto la evolución de Kevin Chamorro?

Hemos tenido la paciencia, lo dije en algún momento. No puedo irme con emociones, con razones. Todos tienen el derecho de pensar en la emoción y el amarillismo. Yo hablé con Chamorro y le dije que tiene toda la confianza mía. Ahora nadie habla de él. Ha demostrado y por algo está aquí. Ese tipo de errores a nivel de redes, de prensa, es algo que nosotros no nos podemos dejar llevar.

¿Qué pasó con el penal que se le dio a Marvin Angulo, es un premio?

Yo tiré penales en algún momento y es una situación muy emocional, ahí sí, en mi carrera tal vez solo una vez, o ninguna, le he dicho a alguien que no lo tire, porque es algo muy personal. Que lo tire, Mariano, bueno, o Angulo. Eso sí, el que no practica, no tira. Ustedes conocen a Marvin, es muy técnico y con toda la experiencia lo puede hacer. En buena hora.

Hay algo importante, a la hora que cambiamos el sistema, no tenía el perfil de un diez o un mixto, con este sistema se abren más las posibilidades para los de carriles internos, que roben espaldas. Se abren espacios… Para aquellos mal pensados.

La intensidad es el común denominador, la agresividad y si la puede tener Angulo no hay problema en que pueda tener minutos y o ser titular. Lo importante es el equipo, que podamos tener a todos los soldados disponibles para poder jugar.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

El rival juega, que en el primer tiempo entramos con buena intensidad, sin pensar más allá, guardando las diferencias, hay momentos en que presionas y otros en que esperas. No siempre vas a ser intenso o agresivo.

Con los tres goles esperamos que quedaran dos o tres para anotar también. Tuvimos dos o tres y pudo haber sido un poco más abultado el marcador. Ya cambia un poquito, un juego más de posesión, tal vez no tan directo, se cuidaron un poquito y el rival cuenta.

El equipo viene creciendo. ¿Dónde espera que llegue ese pico de rendimiento?

Yo voy partido a partido, no creo en curvas de rendimiento, hay 24 futbolistas de campo y tres porteros. Si hay una curva individual y que otro entre y pueda hacerlo bien, no es una curva, es mantener. Depende de la competencia. Ahí es donde la sensibilidad del entrenador o del cuerpo técnico tiene que estar.