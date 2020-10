La expulsión, a mí me pareció... Bueno no quisiera quemar al asistente, pero él le dice que no lo toca. Al final la decisión del árbitro se da, nosotros intentamos mantener un bloque y sabíamos que con el talento de ellos había que tener cuidado, cae el gol de ellos en una jugada un poco desafortunada y bueno a la hora de mover la pelota le dije a Cabalceta que se fuera de ‘9’, igual a Keilor Soto y que Yendrick quedara con Carlos y Wílmer como reboteros. Al final funcionó.