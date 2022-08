Jeasutin Campos: ‘Hay que ganar sí o sí'

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, tiene claro el reto inmediato que se le presenta a su equipo y cómo resolverlo. El problema se llama Cartaginés, que no solo es el campeón, sino que no ha ganado y buscará ante el cuadro morado la primera victoria y el impulso para despegar en el Apertura.

Campos reconoció que el juego de este sábado a las 8 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa es complicado para su escuadra, pero no tienen otra salida que derrotar a Cartaginés a como sea.

¿Es Saprissa el obligado a ganar en el partido del sábado?.

Siempre hemos tenido la obligación de ganar todos los partidos, independientemente de que esté o no empezando el campeonato. Saprissa siempre está obligado a triunfar y ojalá a ganar bien, ese es nuestro objetivo a corto plazo. Sabemos que al frente vamos a tener al campeón y por ahí los arranques de los campeones son un poquito complicados y es importante hacer lo nuestro, ellos pensarán en venir a ganar y de repente la situación para ellos no ha sido como se lo esperaban, pero nosotros nos enfocarnos en ganar.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, dijo que su equipo debe ganar y gustar. Reconoció las vitudes de Cartaginés y espera derrotarlo, aunque en los últimos cinco juegos ante los brumosos, los morados no han podido consguir la victoria. (Jose Cordero)

¿Qué lo hace pensar que esta vez sí derrotará a Cartaginés, cuando en los últimos cinco partidos, Saprissa no lo ha vencido?.

Son números, pero estamos en nuestra casa, contra el campeón y hay que respetarlo. Viene con su misma planilla, hicieron un buen trabajo el torneo anterior y cuenta con muy buenos jugadores y son de cuidado. Pero si fuese al revés, tampoco creería que me interesa, porque si tuviéramos cinco partidos invicto wao, pero el más importante es el que viene. Siento que independientemente de los números, las estadísticas o el historial corto que hay, nosotros tenemos que salir a ganar sí o sí, por todo lo que ya ustedes saben, hay que salir a ganar y demostrar que el plantel va ir creciendo que es lo que más me importa.

¿Este juego ante Cartaginés lo asume como uno más de etapa regular, o es de esos compromisos diferentes, por ser ante uno de los rivales tradicionales?.

Vamos partido a partido y lo encaramos con la misma seriedad que hemos tenido en los demás. Cartaginés es el campeón y reviste un tipo de clásico, porque es un duelo entre dos de los cuatro tradicionales y por supuesto el rival es importante, pero no más o menos que Puntarenas. Creo que nosotros en este momento nos debemos ocupar de mejorar, de que vienen rivales calificados y responder a la hora buena, convencer y poco a poco jugar mucho mejor, que es lo que todo el saprissismo quiere. Vamos por eso y los objetivos están claros y hay material para echar mano a lo que digo y a la evolución que queremos en ofensiva y defensiva.

Jeaustin Campos defiende al portero que no tiene al saprissismo a favor

¿Qué le pareció el trabajo de los últimos refuerzos?.

Las sensaciones del último partido fueron buenas, inclusive el ratito que jugó Fidel (Escobar) y como lo dije después del compromiso ante Puntarenas, muchos dicen que tenemos un equipazo, o un gran equipo, tenemos buenos jugadores y hay que buscar con ellos que es menos difícil, hacer un buen conjunto. Esa coordinaciṕon entre líneas con y sin balón lleva su tiempo, principalmente de medio campo para arriba, donde creo que tenemos un poquito más de futbolistas nuevos. Me ha gustado lo que he visto y si trajeron los refuerzos es para que en la medida de lo posible y si funcionan bien en los entrenamientos, es para que ellos jueguen.

Usted salió expulsado y en el informe dice que expresó: Qué pésimo arbitraje hiciste. ¿Dijo eso?.

Cada vez se puede conversar menos con los árbitros y no sé para qué nos invitan a una reunión con los altos jerarcas del arbitraje si al final lo que ves es exactamente lo mismo. Yo siento que hay muchos errores de apreciación, sobre todo ahora que queremos dejar fluir la jugada y hay faltas que no se pitan, otras que sí. El problema más grande es que uno ni se puede acercar, yo no lo insulté, yo critiqué su labor.

¿Pero dijo eso?.

Tenía que apaciguar a Kendall y él decía, pero es que el arbitraje fue pésimo y yo le dije sí claro, fue un pésimo arbitraje, tranquilo, era para calmarlo y el árbitro me escuchó y me expulsó. Si yo voy y le digo, mirá hiciste un pésimo arbitraje hay una razón para expulsar, yo no la veo, no le falto al respeto. ¿Puedo decirlo o no?. Si yo le hubiera faltado el respeto o lo hubiera descalificado como persona es otra cosa. Si me dicen que pésima dirección técnica hiciste en el partido, no te voy a sacar del estadio, si me insultas sí te vas, pero por criticar mi trabajo no te voy a sacar es tu punto de vista, por qué no lo podemos manejar tranquilos. Yo creo que no ameritaba que me expulsaran por hacer una apreciación.

Jeaustin tendrá que dirigir frente a Cartaginés a control remoto, desde las graderías, porque debe purgar un encuentro de sanción por la expulsión frente a Puntarenas, pero cerca o lejos, en el banquillo o no, para Campos a Saprissa solo le sirve ganar sí o sí.