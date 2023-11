Javon East se siente importante en Saprissa y responde con goles

Javon East sonríe, anota un gol y con sus manos forma un corazón. Ayuda en labores defensivas, pelea un balón, sale airoso y levanta los brazos a la afición que jubilosa le aplaude su entrega.

Javon East volvió a ser el Javon que se dio a conocer en Santos, la figura de los guapileños, el hombre gol. Javon volvió a ser en Saprissa el depredador del área que está atento al mínimo despiste para dejar la pelota anidada en las redes.

El jamaiquino, con 11 anotaciones, es el máximo artillero de Saprissa y está a uno de José de Jesús Godínez, mexicano de Herediano, quien es líder de goleo del campeonato.

Por si fuera poco, East fue pieza clave de los morados en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde convirtió cuatro goles, y en el repechaje frente al Motagua de Honduras se lució con una asistencia de taquito a Michaell Chirinos para que abriera el marcador en el empate 2-2 de visita en Tegucigalpa.

Tras un año en Saprissa, East arranca su segunda temporada (sumando Apertura y Clausura) de otra forma, lejos de los problemas fuera de la cancha y con el marco rival metido entre ceja y ceja.

Simone Ghirlanda, representante de East, conversó con La Nación y habló de las claves que, según él, han convertido a Javon en el artillero morado.

Para Ghirlanda, era casi obvio pensar que la segunda temporada iba a ser mejor que la primera porque su representado se adaptó a un estilo de juego. Además, consideró que el esquema de los saprissistas le favorece, ya que toca mucho el balón y cuenta con Mariano Torres, quien no lanza pelotazos tan directos como solía pasar en Santos de Guápiles.

A pesar de que East aún no logra igualar su mejor marca de goles en un torneo corto, 13 en el Clausura 2021 con los guapileños, Simone hizo hincapié en que está cerca, ya que tiene 11 y, si continúa con ese nivel y sin lesiones, entre Apertura y Clausura, Javon puede alcanzar las 20 conquistas.

“Javon está feliz. Él sale contento a la cancha, se siente importante, parte fundamental del equipo. Anota goles y el delantero vive de eso. Además, posiblemente va a pelear un tercer título y eso lo tiene muy ilusionado”, aseguró Simone Ghirlanda.

Javon East festeja en un juego ante Cartaginés. (Jose Cordero)

Las palabras del agente las confirmó el propio Javon, quien, en entrevista con la Concacaf que lo designó la figura del equipo en la fase de grupos, que le dio a Saprissa el primer lugar del Grupo A, expresó que estaba contento porque hace las cosas bien y los aficionados reconocen su talento y esfuerzo.

Un aspecto que Javon consideró fundamental para su buen desempeño es el respaldo que le brindan los compañeros.

“La familia es lo primero. Es más importante que seamos una familia dentro y fuera del campo, eso se refleja en el juego y lo estamos haciendo muy bien”, resaltó Javon.

Otro punto a favor del delantero, según su agente, es que se siente respaldado por Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, aunque Ghirlanda recordó que cuando Vladimir llegó al banquillo, Javon no era titular.

Tuvo que trabajar fuerte para ser tomado en cuenta, dijo Ghirlanda, pero después encontró el apoyo de Quesada, afirmó el agente, quien agregó que Vladimir confía en East y seguro, al pensar en la alineación, uno de los primeros nombres que se le viene a la cabeza es el de Javon East.

A pesar de sus 11 dianas en el torneo y que le permiten sumar 19 goles en total desde que viste la camiseta de Saprissa, el caribeño no se desvive por abombar las redes.

“Normalmente, como delantero, me gusta ver cuántas oportunidades creo que cuántas marco. Además, como jugador, debes prepararte para todos los partidos. Siempre me preparo como jugador, ya sea que el equipo sea fuerte o no, y simplemente hay que darlo todo”, finalizó East.

En los últimos dos partidos de Saprissa contra Liberia de visita y en casa frente a Pérez Zeledón, East gritó el gol y llegó a 62 anotaciones en Costa Rica. Según Luis Quirós del sitio web Satélite Deportivo, el caribeño hizo 42 anotaciones con el Santos, una con San Carlos y 19 con Saprissa, por lo que empató al argentino Diego País en la ubicación siete de los mejores foráneos con 62 dianas.

Además, East con Saprissa tiene 19 conquistas y se ubica en el sétimo lugar, a uno de Alejandro Larrea con 20, entre los principales extranjeros que más goles han marcado con el club.