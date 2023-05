Javon East sale del ‘anonimato‘ para confesar cómo sació su hambre ante Alajuelense

Javon East es de pocas palabras, pero tiene muy claro lo que quiere comunicar. El delantero, figura de la final entre Saprissa y Alajuelense y gran responsable de la 38 morada, habló con La Nación para hacer su análisis de la última campaña.

East es claro al aceptar que el torneo que acaba de finalizar fue el más difícil al que ha enfrentado desde que llegó al país, sobre todo porque fue afectado por temas extrafutbolísticos que terminaron afectando su regularidad en el terreno de juego.

El atacante llegó a Costa Rica en 2019 para vestir los colores del Santos de Guápiles, no obstante, comenzó a ganar notoriedad hasta el último año. En el torneo pasado, el jamaiquino logró ser transferido al Saprissa y su inicio de certamen fue prometedor, sin embargo, el cierre le costó un poco más.

“Siempre le dije a Javon sobre la importancia de este torneo. Le hice saber que podíamos finalizarlo de manera diferente a como fue el anterior. En el torneo precedente, él comenzó bien, pero al final Javon perdió protagonismo y terminó jugando como suplente. Ahora, en cambio, él termina siendo protagonista”, afirmó Simone Ghirlanda, representante del jugador.

El jamaiquino, por su parte, confesó que con Vladimir Quesada encontró una libertad que no había experimentado antes, lo cual le permitió rendir con comodidad en el campo de juego.

“Puedo marcar la diferencia contra cualquier equipo si tengo la libertad que el entrenador me dio ante la Liga. Alajuelense estaba en el camino de Saprissa, así que tuve que superar ese obstáculo con mi equipo”, añadió entre risas.

A pesar de ser figura en Saprissa y de lograr una asistencia y un gol, Javon fue claro en que no se siente seguro de que su puesto en Saprissa esté asegurado, ya que solo sus actuaciones presentes le permitirán conservar una posición a futuro.

“La forma en que jugué ayer la última final no garantiza nada en la vida. Lo que haga ahora o en el futuro me dará la oportunidad de hacerlo una vez más...”, resaltó.

El caribeño mencionó que en la presente temporada realizó mucho trabajo silencioso y demostró en el campo que puede rendir de diferentes maneras, a pesar de las críticas recibidas por su falta de entrega defensiva en algunas ocasiones.

“Fue un semestre difícil porque hubo mucha inestabilidad. Siempre pensé que sin Javon, Saprissa no lograría lo suficiente; al final, siento que él calló a muchos críticos. Aunque no hubiéramos quedado campeones, la temporada no fue mala, pero terminó mejor de lo esperado”, describió Simone, asesor del atacante.

Para la final, el artillero sintió la presión de que si no lograban el título, muchas miradas se centrarían en él, por lo que no dudó en demostrar sus habilidades.

“La clave era asegurarse de que este título no se fuera de Tibás porque sabía que tendría toda la culpa (jaja). Así que mi enfoque estaba en el punto. Soy fuerte mentalmente, ese es el punto clave más importante”, resumió el jugador.

Por último, el goleador confesó que otro aspecto que lo afectó mucho fue el racismo, el cual considera un fenómeno “normal” en el país.

“El racismo es algo normal aquí. Los fanáticos defienden a las personas que lo utilizan en mi contra. Así que básicamente, soy el problema. Han dicho muchas cosas sin conocerme o sin conocer claramente lo sucedido”, concluyó.

Javon East se declaró enamorado de la afición de Saprissa, especialmente de la Ultra Morada.

“Me encantan los verdaderos aficionados de Saprissa. Especialmente la Ultra. Es espectacular escuchar los tambores, ya sea que estemos ganando o perdiendo”, finalizó.

Javon East terminó la temporada 2022-2023 con ocho celebraciones.