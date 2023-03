Jafet Soto: ‘Ya es suficiente la presión que está ejerciendo Saprissa en contra de los árbitros’

Herediano hilvanó su tercera victoria en fila y eso es algo que sin duda tiene contento a Jafet Soto, quien está a cargo de la dirección técnica de los rojiamarillos.

Esta vez, el ‘Team’ venció 1 a 0 a Puntarenas FC, con un tanto de Anthony Contreras.

Pero no solo se refirió al partido, porque sin que nadie le hiciera una pregunta al respecto, él mismo habló sobre Saprissa, Juan Carlos Rojas y el arbitraje.

¿Llega en el mejor momento este ascenso que tiene su equipo? ¿Lo ve con más confianza?

El equipo está sueltísimo, no sufrimos. Bryan Segura no sufrió. Tal vez nos equivocamos en la última jugada, en el último pase, pero eso va a ser recurrente. Tenemos que meterle más variantes y viene otra semana larga que nos ayudará a manejar conceptos sencillos.

El esfuerzo es impresionante, ellos son los que han ganado, que han sumado estos nueve puntos que vienen muy bien en temas de confianza.

¿Qué puede decir de Anthony Contreras?

Creo que Anthony viene elevando su rendimiento igual que todos los demás y elevando su confianza. Tres partidos y tres goles. Hay que sumarle más fuerza al ataque. Vamos bien. Ya tenemos un +1, estábamos en -4. Ese equilibrio ofensivo, defensivo y de Anthony, nos tiene contentos.

¿Tuvo alguna conversación con Anthony Contreras?

Con Tony no hemos hecho nada diferente más que darle opciones. Él trabaja para el equipo, hace un esfuerzo gigante, defensivamente también, corre mucho. Es un premio a su esfuerzo.

¿Cómo toma lo de Orlando Galo que ya podrá entrenarse en agosto con el equipo?

La verdad que dentro de lo malo es una gran noticia, porque la primera vez que hablamos, sin que tuviera culpa, me parece injusto como lo castiga la parte médica de FIFA, porque no llega ni a un gramo y la respuesta es concluyente. Dentro de lo bueno, lo que quedó. Era justo ya terminar con ese tema de Galo, que él sabe que tiene todo el apoyo de Fuerza Herediana, del Club Sport Herediano y de su afición y esperemos que pasen rápido los meses para tenerlo con nosotros porque es una pieza determinante en nuestro equipo.

Así como también hago un paréntesis de otro tema y creo que ya es suficiente la presión que está ejerciendo Saprissa en contra de los árbitros.

Ya es suficiente. Uno se ha quejado, uno no es una santa paloma, pero ya es suficiente la presión que está haciendo Juan Carlos Rojas que es miembro del Comité Ejecutivo y que ya ahora no sale él, sino que sale en Twitter y manda otras cartas, cuando él estuvo de acuerdo en al reunión de presidentes y todas las partes involucradas de acabar con el tema.

Él sigue con el tema y yo creo que ya es suficiente. Si él quería quejarse, se hubiera quejado ese día. Si quería hacer algo lo hace ese día.

Yo estoy para defender a nadie y yo no voy a defender a ningún árbitro, a ninguno, porque no sería Jafet. No sería mi estilo, no sería...

Pero voy a defender en general la honestidad, porque lo he dicho. Voy a defender la honestidad, porque pueden ser terribles y digo terribles porque si no me castigan, a mí sí me castigan.

Pueden ser terribles, pero son honestos, si se equivocan es porque se equivocaron, como cualquiera de nosotros puede cometer un error.

Creo que es suficiente por parte de Saprissa esa presión. Ahora resulta que no quiere que le pite este.

Si ellos hacen eso, yo también lo pido y estamos todos igual. Yo no quiero a este, no quiero a este y no quiero a este. Así no es esto.

Por supuesto, condicionan cada semana el tema arbitral. Ya estamos a un mismo nivel, como todos los demás, los doce estamos al mismo nivel. Es suficiente esa presión mediática que le quieren meter a los árbitros que no beneficia al fútbol y ya entiendo por qué algunos miembros de Saprissa decían no nos interesa el VAR.

Hagamos un VAR virtual, metemos el partido de finales en los últimos diez años y yo creo que les baja ocho o nueve campeonaticos a ellos. Así que yo creo que ya es suficiente.