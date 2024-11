Jafet Soto: ‘Seguimos dependiendo de nosotros mismos para clasificar’

-¿Cuál es el análisis que hace de la derrota ante Alajuelense?

1El juego iba perfecto hasta que cometimos el error de ese pase horizontal que nos dejó mal parados, y ahí cambió el partido por completo, sumado a cierta parsimonia del árbitro. En mis 33 años en esto, es la primera vez que veo que un jugador agarra del cuello a otro y solo le sacan tarjeta amarilla (Celso Borges). Es algo que nunca había visto. Además, el árbitro (Pablo Camacho) acomodó el tiempo perdido. Lo positivo es que al menos usaron el VAR para revisar un penal.

-¿Qué siente que les faltó?

-Creo que competimos muy bien e hicimos un buen partido. Si me dicen que Alajuelense tuvo nueve opciones de gol en el primer tiempo, yo diría que la opción más clara fue nuestra. Contuvimos el ímpetu del rival, pero después vino el penal y lo demás es historia. Debemos reconocer que, aunque hicimos las cosas bien, ellos tuvieron la confianza que nos faltó a nosotros.

-En los últimos siete años, Herediano solo ganó una vez en el Morera Soto. ¿Cuál podría ser la razón?

-Le devuelvo la pregunta: ¿En esos siete años quién ganó más campeonatos?

-¿Cómo analiza el panorama que le queda al Herediano para amarrar la clasificación?

-Lo veo igual que antes del partido. Dependemos de nosotros mismos. Tenemos que ir a jugar una final a Liberia y luego cerrar en casa contra Santos. En Liberia debemos sumar, estamos en zona de clasificación y queremos asegurar nuestra posición entre los cuatro primeros. Seguimos dependiendo de nosotros.

-¿Qué buscaba al no jugar con un centrodelantero desde el arranque?

-No jugué con un “nueve” porque no tengo. Están lesionados Francisco (Rodríguez), Marcel (Hernández), Tepa (José de Jesús Godínez) y Yendrick (Ruiz). Por eso jugué con Luis Ronaldo Araya, porque allí lo ha hecho bien. Además, Tuti (Andy Rojas) llegó a las 4:11 a. m., procedente de Panamá y no sabía en qué condiciones estaba; era un riesgo al no conocer las cargas de trabajo que había tenido en los entrenamientos de la Selección.

-¿Cuándo estarán recuperados los jugadores lesionados?

-Espero contar el domingo con Marcel (Hernández) y Tepa (José de Jesús Godínez). Son los que han evolucionado mejor. Aprovecharemos esta semana larga para trabajar algunos aspectos y tener un “nueve” nominal en la cancha.

-¿Fueron errores específicos los que decidieron la derrota?

-No puedo enfocarme solo en eso. Tenía ocho partidos sin perder en el campeonato nacional, y esta es la primera derrota. Tengo que analizar lo que pasó y corregirlo, es algo que nos ocupa. Lo importante es que seguimos dependiendo de nosotros para amarrar la clasificación.

-Al Herediano le cuesta puntuar de visita en el Torneo de Apertura. ¿Cómo esperan que sea diferente?

-Hemos sido irregulares en el torneo, no constantes, y tampoco hemos tenido un equipo estable. Se nos lesiona un jugador, luego otro, y eso afecta. Sin embargo, ya hemos puntuado de visita contra Sporting y Santos. Ahora enfrentamos a un rival complicado, pero debemos sacar el resultado como sea. Queremos lo mejor para nuestra afición, aunque hoy no nos alcanzó.