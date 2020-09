No descarto a nadie, no se descarta nada. Hay momentos que las curvas de rendimientos llegan cuando uno cree que está más fuerte, hay que enfrentarnos con el otro grupo y creo que eso puede ser determinante, el primer lugar andará creo que por 38 puntos o 40 máximo y queda mucho punto por disputar. No tengo por qué descartar, sí debo respetar a todos los rivales porque estamos con 13 puntos pero hay otros con nueve y cualquier cosa puede pasar.