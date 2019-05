Dejamos de hacer muchas cosas, me parece que no hubo esa intensidad con la que trabajamos el partido anterior, hubo indecisión y errores individuales muy claros. Ya pasó y como siempre he dicho: ‘la ropa sucia se lava en casa, se lava dentro’. No fue el mejor partido de nosotros. San Carlos tuvo mucha intensidad, nos faltó ser más profundos y estar más atentos. Son muchas las cosas que no se hicieron bien, pero mis jugadores hicieron un gran esfuerzo para poder calificar, no es el resultado que queremos, siempre hay que buscar el campeonato, pedirle disculpas a nuestra afición.