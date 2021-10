Jafet Soto llena de flores a un Jeaustin Campos que se quita el traje de héroe

Jeaustin Campos comanda un Herediano que inició mal el torneo, pero hoy en día es el flamante líder del Torneo de Apertura. Fotografía: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El gerente deportivo del Herediano, Jafet Soto, no escatimó en elogios para su entrenador Jeaustin Campos, quien tiene en la cima del Torneo de Apertura 2021 al Team, con cuatro puntos de ventaja sobre el Santos y seis sobre Saprissa y Alajuelense, luego de la victoria de 2-1 frente a los morados.

Campos suma cuatro victorias al hilo con ocho goles a favor y solo uno en contra, desde que Campos se sentó en el banquillo, pero lejos de atribuirse el buen momento del cuadro florense, aseguró que se debe al esfuerzo de sus jugadores, quienes han sido fundamentales para alcanzar el primer lugar del certamen.

Antes de la llegada de Campos, Jafet dirigió de forma interina a lo florenses, en la victoria 2-1 frente al Municipal Grecia.

“Debemos darle crédito al entrenador. Él vino y solucionó algunas cosas. Demostró ser un entrenador con capacidad, que le inyectó hormonas, conocimiento y experiencia al equipo, por lo que estamos haciendo bien las cosas. Estoy feliz porque hemos planificado durante nueve años y eso se demuestra con la edad del equipo en la cancha”, indicó Soto.

Por su parte, el estratega confesó que el buen desempeño del plantel no es solo cŕedito de él, pues sus jugadores se han aplicado en el terreno de juego. Además indicó que tampoco desea que en el futuro, si las cosas no marchan bien, se diga que ese es el equipo de Jeaustin Campos .

“Es un todo. No vale de nada inyectarle hormonas y agallas para enfrentar los partidos, porque si no hay contenido, todo queda en el aire. En lo personal soy muy táctico, me gusta leer los partidos, conocer dónde puedo atacar y cómo debo defenderme y trato de impregnarle esa convicción a los muchachos, quienes son muy aplicados en lo que les pido”, aseguró Campos.

“Desde el primer día, en la charla no les pedí a los jugadores que dieran el 100%, sino el 120%. Les pedí que dieran la milla extra, que se aplicaran en cada partido, que pusieran intensidad y ese amor por la camiseta y los resultados nos han acompañado”, insistió.

Cambio el Chip. Jeaustin también es alabado por sus jugadores, como el caso de Gerson Torres, quien este domingo anotó el segundo gol frente a los morados.

“Jeaustin nos cambió la mentalidad. Nos dijo que había que correr más, meter más, no importa la forma, pero lo importante era ganar. Él nos cambió el chip”, aseguró Torres.

“Desde hace tres torneos no estábamos arriba en el primer lugar. Para el equipo es súper importante el liderato y estamos contentos con el trabajo y esperamos mantenernos arriba”, añadió.

El volante, quien anotó su primer tanto en el campeonato, añadió que Campos les había dado instrucciones claras de cómo atacar a la defensa saprissista.

Sabíamos que teníamos que golpear en los primeros minutos, entrar con todo desde el principio. Esas eran las indicaciones del entrenador. Hicimos un buen partido, pero siento que el árbitro nos condicionó con la expulsión (Alejandro Bran) cuando teníamos la ventaja. Pero al final hicimos las cosas bien”. comentó Torres.