Tranquilo, muy tranquilo. Cuando uno tiene a Dios por delante sabe que la justicia impera siempre. Yo vivo para este equipo, yo no vivo de este equipo, hace mucho no vivo del fútbol. Yo puedo agarrar mis cosas e irme y no pasará nada, pero igual tengo energía para dar lucha cuando veo que las cosas no son justas.