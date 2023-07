Jafet Soto desmenuza cuáles serán los primeros retos del nuevo Comité Ejecutivo de la Fedefutbol

El gerente del Herediano, Jafet Soto Molina, aceptó el reto de formar parte de la papeleta presidida por Osael Maroto Martínez para dirigir la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) a partir del primer día de setiembre.

Soto Molina comentó que está dispuesto a colaborar para mejorar el fútbol costarricense y considera a Maroto la persona adecuada para liderar el nuevo proyecto de la Fedefutbol, tras los malos resultados que ha enfrentado el fútbol tico.

Jafet ocupará el cargo de Secretario General, con Maroto como presidente, Sergio Hidalgo Corrales como primer vicepresidente y Leonardo Vargas Monge como segundo vicepresidente.

Según el gerente del Team, es necesario unir fuerzas sin importar el equipo de procedencia y trabajar juntos para fortalecer la Selección Nacional y llenar de orgullo a los aficionados.

”Es una responsabilidad muy grande y un reto que estamos afrontando con un proyecto ambicioso e interesante junto a don Osael (Maroto). Aquí no hay colores de equipos. Todos nos vamos a poner una sola camiseta en beneficio del fútbol costarricense”, manifestó Soto antes del juego de la Supercopa entre Saprissa y Herediano.

Jafet sabe que no será sencillo, pero confía en que toda “escoba barre bien” y en los próximos cuatro años puedan echar a andar las ideas que se han planteado para beneficio de balompié tico, que no atraviesa su mejor momento.

“Hay cosas que se hicieron muy bien, no todo se hizo mal y se les debe dar continuidad, pero hay otras que deben cambiar por el bien de nuestro fútbol. Tenemos un enorme desafío por delante, pero aquí todos tenemos que trabajar por el bien común. Así lo entendemos y estoy seguro que vamos a lograrlo para beneficio de Costa Rica”, enfatizó Soto.

¿Qué pasará con Suárez?

La pregunta sobre la continuidad de Luis Fernando Suárez al frente de la Tricolor era más que evidente, ya que este jueves dará su informe sobre lo sucedido en los últimos meses y su participación en la Copa Oro. No obstante, Jafet fue comedido en sus apreciaciones.

“Estuve en la Comisión Técnica colaborando con don Luis Fernando Suárez, por lo que siento que debemos ser reservados en nuestras apreciaciones. Hay que ser prudente a la hora de emitir un criterio y esperar un poco para ver qué sucede después del informe. No debemos anticiparnos, pero es claro que se necesita un análisis exhaustivo para entender qué está sucediendo”, declaró Soto.

Según el análisis que pretende llevar a cabo Jafet, quien además fue seleccionado nacional, es necesario escuchar el informe para conocer las apreciaciones del actual seleccionador, pero también está claro que se debe estudiar muy bien el caso de cada uno de los seleccionados.

“Debemos ser agradecidos, pero si no están en un buen nivel se deben tomar decisiones y evaluar su continuidad en el proceso”, dijo.

De acuerdo con Jafet, nuestra dirigencia, de alguna manera, no tuvo en cuenta el entorno en el que vivimos en las pasadas eliminatorias, y al clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, apenas por poco margen, fue un síntoma de que algunas cosas no estaban bien, pero no se corrigieron a tiempo y ahora se están pagando las consecuencias.

“Creo que las llamadas de atención no fueron tomadas en serio. Cuando empatamos contra Jamaica aquí en la eliminatoria, no aprendimos y no se estaban haciendo bien las cosas. Jamaica creció en la Copa Oro, Canadá también desde las eliminatorias y Panamá viene con un proceso. Debemos tomar decisiones para mejorar. Es el único camino que nos queda”, sentenció Soto.