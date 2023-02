Jafet Soto desea que a él lo traten igual que a Jeaustin Campos

El técnico del Herediano, Jafet Soto Molina, en conferencia de prensa, lanzó una serie de dardos contra la labor del cuarteto arbitral en el duelo ante Cartaginés (1-0), encabezado por el réferi Steven Madrigal.

También declaró que espera un trato igualitario de la Comisión de Arbitrtaje, luego de las criticas a los silbateros por parte de “otro”, en clara alusión al técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, quien tras el clásico entre Saprissa ante Alajuelense (1-1) llamó incompetente al central Juan Gabriel Calderón.

“Tuvimos un arbitraje totalmente desordenado. Con falta de muchas cosas y no me pueden castigar, porque no castigaron al otro (Jeaustin Campos). Tampoco así, aquí todo es parejo o seguro; sí me van a castigar. Aunque no dije las palabras que dijo el otro y al otro no lo castigaron”, aseguró Soto.

El estratega agregó que es necesario que las cosas sean equitativas en el fútbol tico y por eso fue enfático en sus declaraciones.

“Es más, debería de decirla (la palabra) a ver si me castigan y que la prensa vea la diferencia que hay de trato. La digo mentalmente, la palabra, para que sepan. Ya ustedes saben cuál es y ellos saben cuál es y la digo mentalmente para ver si me castigan, a ver si somos todos iguales”, enfatizó Soto, posiblemente refiriéndose al calificativo de “incompetente”.

Sufren en la cancha Copiado!

El también gerente general del Team manifestó: “Indudablemente dejó mucho que desear el trabajo arbitral hoy, en todo. Yo me preocupo por mi equipo y sé que no generamos el fútbol que teníamos que generar para darle contenido, esa constancia y darles lo que están acostumbrados nuestros heredianos, pero indudablemente lo que pasó en la cancha con el otro equipo, como dijo don Horacio Esquivel ayer, deberían de preocuparse verdaderamente”, dijo Soto.

Jafet continuó con la conferencia, donde se refirió a la labor de los silbateros en el campeonato, sin ocultar que su equipo no está jugando como él pretende, pero con la seguridad qde ue puede mejorar y alcanzar los resultados.

“Ahora que estoy en la línea, mmm.. Es terrible a nivel de cancha. No voy a pedir que se vaya el Comité Disciplinario como la semana pasada, no lo voy a decir. Pero “pucha”, vamos a ver si esto mejora, porque anoche en Pérez Zeledón no le pitaron dos penales a los locales (en contra de Saprissa) y tampoco uno a (Kendall) Waston y son situaciones reiterativas”, añadió Soto.

Finalmente, en cuanto al tema arbitral, Jafet hizo una valoración, no solo de su desempeño, sino de lo que pasa dentro del gremio.

“Antes me preguntaron sobre mi rostro, si era de frustración. Pero yo disfruto estar en la cancha y hay algunos que están metidos en esto y no lo disfrutan. Están en la cancha y sufren, no nacieron para estar en el fútbol, un equipo, diría don Horacio. Me imagino que no me pudieron sacar como dijo don Horacio y me van a echar en el próximo partido. Allí se los dejo”, acotó Soto.

Sobre el compromiso ante el Saprissa este miércoles, Jafet indicó que se va enfrentar al mejor estratega de los últimos años, pero su meta es ganar y sacar al conjunto rojiamarillo de la mala racha que los persigue, al sumar dos derrotas al hilo ante Alajuelense (0-4) y el Cartaginés.