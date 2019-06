“¿Sabe lo que hizo? (Jafet Soto) Me puso una demanda por calumnias e injurias. En la oficina nos reímos todos, hasta la parte jurídica. Es tan así, que estuvo tan mal planteada que hasta el nombre mío no se sabía. Por eso no quise ni firmar, ni siquiera eso. Keyder Bernard me llamó y me dijo ‘yo me senté con Jafet Soto y firmamos un documento'”, afirmó Viveros.