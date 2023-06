Jafet Soto da su ‘picante’ opinión sobre la llegada de Joel Campbell a Alajuelense

Sin duda, la confirmación de la llegada de Joel Campbell a Liga Deportiva Alajuelense acaparó este jueves la atención de dirigentes deportivos, medios de comunicación y aficionados en general.

Durante la presentación del convenio entre Fuerza Herediana y el Comité de Deportes de Santa Bárbara para remodelar el estadio Carlos Alvarado, se le consultó al gerente general de Fuerza Herediana, Jafet Soto Molina, sobre la llegada del mundialista a la Liga.

Jafet, en un principio, bromeó al mencionar que no era de su incumbencia, pero al final no tuvo problema para dar su opinión, aunque aseguró que esperaba que no lo tomaran de forma personal y que solo era una respuesta a una interrogante que le hizo la prensa.

“Con el tema de Joel (Campbell) no es mi tema. Eso no era ningún secreto. Antes de un partido, yo dije que iba para Saprissa, pero Saprissa no hizo ninguna oferta y al final se fue para la Liga. Así es el fútbol. Ojalá se hubiese venido para acá (en referencia al Herediano)”, comentó Soto.

El gerente del Team analizó un poco más a fondo la contratación del exjugador del León de México con los manudos y lo que representa la llegada de Michael Barrantes y Joel Campbell a las tiendas rojinegras.

“Hablo en general, porque nada es personal, porque luego se me pegan las pulgas. En esto del fútbol, yo me llevo bien con don Juan Carlos (Rojas) del Saprissa, don Leo (Vargas) del Cartaginés y don Joseph (Joseph) de la Liga. Pero la verdad es que a veces son muchos fichajes y pocos trofeos”, dijo Soto.

“Somos un equipo muy comedido y siempre lo hemos hecho así. Si nosotros sacamos la cuenta desde l 2013, desde que fuimos campeones ante el Cartaginés, hemos ganado 10 títulos y no nos hemos vuelto locos. Sabemos que tenemos la obligación de pelear este campeonato, pelearlo nuevamente, pues es una obligación con nuestra afición”, añadió.

En el pasado, los rojinegros sorprendieron con la llegada de hombres como Giancarlo González, Celso Borges, Bryan Ruiz, el cubano Marcel Hernández o jóvenes como el mundialista Carlos Martínez, pero de los últimos 19 torneos cortos solo ganaron el Apertura 2020.

El gerente rojiamarillo no descartó darse un “gustito” en cuanto a un fichaje para el Torneo Apertura 2023, aunque aseguró que debe hablarlo con el gerente deportivo Robert Garbanzo.

“Espero juntarme y hablar con Robert para buscar ese ‘gustito’ porque a Fuerza Herediana le gusta eso. Claro, siempre de acuerdo al presupuesto que tenemos, sin volvernos locos, porque sabemos que se viene un campeonato altamente competitivo, por lo cual hemos formado una muy buena planilla, pero esa cereza al pastel siempre hace falta”, reiteró Soto.

“De acuerdo a nuestra experiencia, debemos tener la cabeza fría y mantener un presupuesto saludable sin regalar nada. Obviamente, con una situación financiera estable, como la tiene Fuerza Herediana. Sin ser mediocres, creo que hemos hecho un gran esfuerzo sin tener nuestra casa y sin contar con nuestra gente. Clasificamos, llegamos a finales, hemos perdido y ganado campeonatos”, sentenció Soto.