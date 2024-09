Jafet Soto: ‘Creo que hicimos un partido donde no merecíamos perder’

- ¿Cuál es el análisis de la derrota de 1-0 ante el Saprissa? Copiado!

- En el segundo tiempo, el partido estuvo parejo. Ellos no tenían forma de bloquearnos y, en cambio, nosotros creamos peligro cuando atacamos. Pero cometimos el error de que (Fernán) Faerron empezó a cerrarse demasiado y Andy Rojas empezó a bajar, a perseguir al lateral, mientras que (Óscar) Duarte comenzó a influir más en el juego, y ahí empezamos a dudar.

- ¿Qué pasó en la acción del gol de Javon East? Copiado!

- Dudamos en el cierre del centro que llegó, y en esa acción, entre tanta gente, él (Javon East) quedó solo. Todo esto es para aprender. Salgo satisfecho con los movimientos tácticos de todo el equipo, pero no contento con el resultado, porque creo que no era para perder. Ellos tuvieron sus oportunidades, nosotros las nuestras, y la verdad es que veo un partido muy parejo. Creo que hicimos un partido donde no merecíamos perder.

En el campeonato suman 20 puntos de 36. ¿Está contento con el rendimiento de la plantilla? Copiado!

— ¿A cuántos puntos estamos de Saprissa? —pregunta Jafet Soto al periodista Anthony Porras de Radio Columbia, quien realizó la pregunta

— A cuatro puntos —responde Porras.

— La misma pregunta se la debes hacer al otro (entrenador) —contestó Soto, añadiendo—: “Ya te respondí, hermano.

- ¿Qué le reclamaron al árbitro Juan Gabriel Calderón en la última jugada? Copiado!

- Los tenemos bajo el marco y pita en ese momento. La explicación que me dio... La verdad es que ellos son los que mandan. Dijeron que iban a revisar lo que pasó en el área y listo. Me parece muy ingrato lo de la amarilla a Faerron, solo para quedar bien, y eso no me gustó.

- Herediano presenta picos de rendimiento. ¿Qué les está pasando en los partidos? Copiado!

- Hay dos conceptos: consistencia y persistencia. La consistencia es lo que hacemos todos los días. Dentro de esa consistencia y persistencia, nos falta la regularidad para que el equipo mantenga una idea de juego más constante. Nos ha costado. El inicio fue muy similar al que tuvimos ante Motagua, y se lo dije a mis jugadores: no podemos regalar minutos. Esa consistencia nos está faltando en los partidos.

- Nos faltó ser más regulares y convencernos de que podemos. Eso es lo que nos falta un poco para lograr los objetivos que queremos.

- De los 20 puntos, ganados por el Herediano solo cinco han sido como visitantes. ¿Les falta ser más efectivos fuera de casa? Copiado!

- Nos ha tocado jugar mucho de visita, es una realidad, pero es una tarea que tenemos pendiente. Hemos ido encontrando una base importante. Me siento en ritmo de competencia como entrenador. Apenas voy a cumplir seis semanas de haber tomado al Herediano. Imagínese cuánto ha costado, pues tengo más de dos años y medio sin ser entrenador. Pero ya me siento en ritmo, me siento bien con las herramientas para ir a puntuar de visita.

- Ante la lesión de Aarón Cruz, ¿está Anthony Walker listo para ser titular ante Motagua por la Copa Centroamericana? Copiado!

- Walker está completamente listo para ser titular. Nosotros planeamos hacer ante Motagua un partido similar al que hicimos ante Saprissa. Incluimos un equipo que pueda responder a cualquier sistema, para neutralizarlos y luego atacarlos, manteniendo la versatilidad. Ellos fueron contundentes, y así se definió el partido.

- ¿Cuál es la percepción sobre Andy Rojas? Copiado!

- Andy viene creciendo en su juego. Indudablemente, es un jugador muy maduro, y este tipo de partidos y ambientes lo van a hacer crecer.