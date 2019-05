“Ellos me propusieron pagarme mucho menos de lo que me pagaban y cuando yo quise dar mi punto de vista, el dueño el equipo, Luis Carlos Chacón, me dijo que yo le había clavado el puñal hablando con un equipo grande en diciembre y que no iba a contar conmigo. Me gritó delante de las personas que estaban ahí, me trató mal y me dijo eso”, explicó Gómez a La Nación.