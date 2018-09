El atacante dejó atrás lo acontecido y le hizo caso a su técnico. Es consciente de su corpulencia, de su estatura, de sus virtudes y también de sus limitaciones. Él comprende qué puede hacer y qué no, pero lo que estaba por ocurrir no lo esperaba ni el morado más envenenado. No anotó un gol ni dos, ¡marcó tres goles!