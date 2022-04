Iñaki Alonso en los peores momentos cree en la tierra prometida

-- ¿Qué pasa con su equipo que no puede sostener un marcador?

Hoy la desgracia y donde focalizamos nuestra mala hostia es en esa última situación del partido; está claro que no se te puede ir. Un equipo como el nuestro debe ser capaz de manejar eso, de dominarlo, tener contundencia y cerrar el partido. Ese es el gran problema, uno de los grandes problema, falta de contundencia en cerrar el partido.

-- No saber cerrar el partido lo ha dicho tres veces recientemente. ¿Por qué Saprissa no aprende de esto?

Creo que el equipo con respecto al partido del otro día, ha dado algún paso adelante, que dices: ‘Hoy estamos’. El otro día ni estuvimos. La afición nos decía de todo y tenía razón. En lo del cierre, es un tema de oficio y contundencia, hemos logrado en algunos partidos cerrarlo y en otros no. Es algo que hay que insistir, corregir y no doblar las rodillas.

-- ¿Cree que le ayuda ser español para el espacio que le dan?

Sinceramente te digo que no, yo lo que hago es volcarme en la institución, ser responsable, trabajar el cien por cien de mi tiempo, mejorar la institución y eso incluye el equipo, tratas de implementar el proceso y dentro de eso sabes que tienes valles y picos, hemos sido capaces de retomar tras algunos valles, mi consciencia en ese aspecto está tranquila porque mi dedicación, responsabilidad, mi desempeño por la institución no es de cien, es incluso más. A partir de ahí, esto es fútbol y todos estamos cuestionados, en ese hilo que en mi caso no depende de mí. Debemos dar ese paso definitivo al frente para poder mejorar y tener regularidad como equipo.

-- ¿Le afectó el parón del torneo?

Nos has afectado el rendimiento, con un buen seguidilla, porque veníamos muy bien, remontando, ganando a Sporting, a Guanacasteca fuera de casa, claro que nos ha afectado, pero para mí esas son piedras que hay que superar y superándolas te va a hacer más fuerte, un punto de seis está claro que esta institución no se lo merece, debemos dar más. Hoy hemos podido mejorar respecto al partido ante Grecia pero necesitamos más, sin duda.

-- ¿Le alcanzará el tiempo para ver al Saprissa que usted quiere?

En este parón en que hemos trabajado muchísimo, porque entiendo a la afición, ante Grecia soy el primero que me voy a casa de muy mala hostia, porque en ese partido no estábamos, hoy sí estamos. Nos falta esa regularidad, lógicamente tener las posibilidades que deberíamos tener como plantilla, que es verdad que no hemos tenido, pero nunca he puesto una excusa, si tenemos jugadores en plantilla con capacidad de estar, y están, debemos sacarle rendimiento a lo que tenemos.

-- Los jugadores lo defienden mucho al igual que a Albert Rudé en Alajuelense. ¿Por qué los defienden pero en la cancha no se termina de hablar?

Probablemente tienes razón, no he seguido el proceso de Albert, porque yo no estaba al inicio. Pero a mí me puede salir peor o mejor, pero mi dedicación a jugadores, equipo e institución es del 110% y trato de que mis jugadores mejoren cada día, que tengan procesos de trabajo intensos, de conocimiento del juego. ¿Que ellos lo valoran? seguro que es positivo para el profe, pero todos queremos ver más en la cancha y los primeros son los jugadores, porque son los protagonistas de estos. Yo no soy protagonista de nada, y tenemos que tratar de darles todo y trato de desvivirme por ellos para que el equipo mejore.

-- ¿Cuánto depende su equipo de individualidades?

Entiendo, los grandes equipos tienen individuales pero hoy he visto más fluidez en el juego, más ocasiones, mucho más finalización, mucho más presencia, situaciones en las que el equipo ha llegado a combinar y ha sido capaz de generar ocasiones de peligro. Que luego tiene que aparecer la individualidad, aparece en nuestro equipo y en todos, debemos mejorar el juego, pero eso va a ser hoy y al final de temporada, porque siempre tienes que querer mejorar el juego, porque se puede más.