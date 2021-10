Ilusión de Saprissa por ser campeón se refleja en las palabras de Carolina Venegas

Carolina Venegas anotó un triplete ante Dimas Escazú y llegó a los 23 goles en el torneo.

Las palabras y la mirada de Carolina Venegas reflejan muy bien el deseo suyo y de Saprissa por romper con la sequía de títulos en la primera división del fútbol femenino. Las moradas no son campeonas desde el 2018, cuando vencieron al extinto Moravia, su archirrival de ese entonces.

Esa ausencia de cetros y la imposibilidad de llegar a la final en el certamen anterior fueron parte del motor que impulsó al conjunto tibaseño en su serie ante Dimas Escazú, la cual ganó con un contundente 7-0 (cuatro de esos tantos los hizo Venegas).

El papel de la delantera en el camerino y el terreno de juego es determinante en una planilla con jugadoras de experiencia y juventud. En las etapas difíciles acostumbra salir a dar explicaciones o expresar los sentimientos del grupo y así también sucede en los buenos momentos. Este es uno de ellos, aunque nunca estará completo si no le ganan a la Liga.

“Estamos contentas porque logramos el objetivo de clasificar, siendo contundentes y fieles a nuestro juego, siento que hicimos un buen trabajo. Queríamos estar acá, todo el año trabajamos para eso y ahora la tenemos ahí y no la queremos dejar ir”, comentó la atacante con una ilusión difícil de ocultar.

Lo ha repetido en constantes ocasiones y ahora más que nunca lo reafirma con sus palabras: Saprissa necesitaba clasificarse a la final con seguridad y aunque Alajuelense tiene el cartel de favorito, envió un importante mensaje en la semifinal.

“Anhelamos mucho ganar un campeonato, hace rato no lo ganamos y la identidad de Saprissa y los deseos de este club son siempre quedar campeonas, hemos quedado cerca pero no lo hemos logrado”, añadió.

La diferencia, asegura, es que el ambiente alrededor de esta clasificación es mucho mayor que el de otros torneos.

“Lo hablamos en el camerino, esta vez no sentimos que llegamos apenas a la final, en otros sentíamos que llegamos apenas y con dudas. Ahora todas lo tenemos muy claro, el equipo está muy unido y se siente un ambiente diferente”.

Pero antes de llegar a ese ansiado momentos, habrá un parón que podría ser de 15 días o más. La Selección Nacional femenina tendrá dos fogueos ante Jamaica, el 21 y 24 de octubre en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

En principio el certamen se reanudaría el último fin de semana de octubre, pero ante la posibilidad de recibir público en los estadios a partir del 15 de noviembre, podría atrasarse un poco más.

“Solo queremos prepararnos y que llegue la final, tenemos muchas ganas, no estamos confiadas ni mucho menos pero hay un ambiente de que estamos acá y llegamos trabajando bien, tenemos el equipo y calidad para ganarla”, dijo la futbolista que además llegó a 23 goles y es la máxima goleadora de la temporada.

Por encima suyo y a un ritmo más acelerado estaba la estadounidense y ficha de la Liga, Jennie Lakip (22 goles), hasta que una lesión la sacó del torneo y Venegas aprovechó para superarla.

Pero para Carolina ese nunca fue su objetivo. No esconde que se siente bien por tener ese privilegio, pero sin el título en las manos le valdrá de poco, pese a que desde 2015 no ostentan este logro individual.

“Estoy agradecida con el grupo, tengo compañeras de mucha calidad y son las que me hacen grande, que me ponen de líder de goleo, contenta, hace rato que no estaba ahí, se veía lejos porque la que estaba de primera tenía muchos goles, pero eso se debe a que nunca puse de prioridad quedar de goleadora, los goles se fueron dando y para mí sería la cereza en el pastel. Mi deseo más grande es celebrar un título con el equipo; estoy agradecida y es bonito, pero mucho más que ser goleadora deseo un campeonato con Saprissa, a esto todavía le queda la final y tengo muchas ganas y deseos”, concluyó.