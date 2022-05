Hernán Medford llega al Herediano con una espinita que le incomoda desde hace cinco años

Jafet Soto le dio la bienvenida a Hernán Meford por tercera ocasión en el Herediano. (Albert Marín)

El técnico Hernán Medford Bryan arrancó este lunes su tercera etapa con el Herediano, en el día de su cumpleaños número 54 y con una sola idea en mente: sacarse una espinita que lo viene atormentando desde hace cinco años.

Para el Torneo Clausura 2022, El Pelícano, quien llega en sustitución de Jafet Soto, buscará alcanzar el ansiado bicampeonato del Team, el cual no logra desde hace 43 años, cuando alcanzaron los cetros en las campañas 1978-1979,.

Hernán fue el estratega que estuvo más cerca de lograrlo, pues tras coronarse en el Torneo Verano 2017, llegó a la final del Apertura de ese mismo año, perdiendo el cetro ante el Pérez Zeledón. Posteriormente a esa frustración presentó su renuncia al cargo de entrenador de los florenses.

Aquella campaña, donde dejó escapar la corona ante los Guerreros del Sur fue histórica para el cuadro florense, al ganar la primera fase en forma invicta, con 54 puntos en 22 fechas, pero cedieron en la cuadrangular y más tarde en la final frente a los isidreños.

Ahora el estratega confía en poder dejar atrás esa mala experiencia y darle un alegría más a los rojiamarillos, con quienes ha disfrutado dos cetros y dos subcampeonatos.

“Obviamente la espina está allí. Fue un campeonato que tuvimos muy cerca y no pudo ser. Es parte de un reto bonito el poder cambiar la historia y lograr ese bicampeonato que anhela la afición. Tenemos equipo para eso, no es fácil, pero tampoco es imposible. Soy positivo, son seis partidos que nos quedan a nosotros para poder alcanzar el objetivo, por lo que estamos muy motivados”, comentó Medford.

Menos bravo

Para Hernán reecontrarse con el fútbol es parte de su forma de vida. No dudó en señalar que en los últimos 14 meses se dedicó a una actividad que le apasiona, no obstante, insistió que su lugar está en una cancha, donde es feliz.

“Dejé de entrenar hace un año y dos meses y me dediqué a hacer cosas que me gustan como es incursionar en la televisión. No es de ahora, ya lo había hecho años atrás en una cadena internacional, pero es claro que lo mío es el fútbol, siempre lo dejé claro y todo el mundo lo sabe”, comentó Medford.

“Trabajé desde el 2011 hasta el 2021 sin parar. Siempre tuve la suerte de tener trabajo como entrenador por lo que este año que estuve sin laborar lo dediqué a refrescarme, a actualizarme, a estar con la familia y un montón de cosas más. Me gusta lo de la televisión porque me permite ser espontáneo, dejando de lado el Hernán serio, bravo”, manifestó.

Hernán tendrá a Pablo Salazar, Jewison Bennette y Manfred Shumann como sus asistentes, sin olvidar al gerente general Jafet Soto. La idea es tener dos partidos de fogueo ante Panamá a mediados de julio en el estadio Rommel Fernandez antes de medirse al Cartaginés en las semifinales a partir del 19 de junio.

“Regreso a una institución que me ha dado mucho cariño, donde me han tratado bastante bien, donde tuvimos muchas alegrías mutuamente al ganar campeonatos y subcampeonatos. Ahora arrancamos de nuevo, con ilusión y confiamos en que se nos dé el bicampeonato”, agregó Medford.

“A pesar de no tener a los seleccionados, tenemos tiempo para trabajar. Es cierto que llegamos en una fase muy complicada, pero conozco al grupo y el grupo me conoce a mí . Está es una labor de equipo en conjunto, ya Jafet (Soto) hizo la mitad del trabajo y ahora me toca a mí terminarlo. El cual espero compartir como cuerpo técnico, pues es un trabajo hecho por los dos”, dijo