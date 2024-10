Hernán Medford: ‘Le jugamos de tú a tú a Saprissa’

Pese a la derrota de 1-0 contra Saprissa, Hernán Medford salió tranquilo por el comportamiento de Sporting en este partido.

- ¿Cómo siente que está cerrando su equipo?

- El equipo entró bien, jugó bien, nos hacen un gol que es virtud del rival. Fue un partido de ir y venir. En la última parte nos falta tener una mejor decisión, ser más contundentes. Ahí nos está haciendo falta, porque el equipo elabora bien, pero hay detalles que si no ganas es por algo y eso hay que aceptarlo.

”Me deja tranquilo, le jugamos de tú a tú a Saprissa y creo que el campeonato va a cerrar interesante. Perdimos tres puntos, pero si ve la tabla de clasificación, todavía estamos en la pelea.

”El próximo partido es contra un rival directo y eso nos motiva. Siento que el equipo hizo un buen partido, pero faltó algo. Tampoco es que fue un partido del todo bien, pero fue aceptable”.

- ¿Cómo siente la profundidad del equipo?

- Todos los equipos están ahí peleando, con marcadores no muy amplios, a excepción de vez en cuando que se dan. Incluso hay marcadores de muchos goles, pero de ambos equipos. Si te hacen muchos goles es porque algo está pasando atrás. Los partidos entre quienes están peleando en la parte de arriba son cerrados.

”Yo vaticino que el cierre de este torneo, para los cuatro clasificados, va a estar sumamente interesante y haremos todo lo posible para estar ahí, hasta el último partido”.

- ¿Qué aspectos debe ajustar para no caerse y buscar la clasificación?

- Necesitamos un poco ser más contundentes, así es como se ganan los partidos. Son detallitos que tenemos que ir trabajando y hacer un cierre bueno. Hay posibilidades de posiciones más arriba del cuarto lugar.

- ¿No era una oportunidad propicia para Sporting de sacar algo más por como llegaba Saprissa?

- Estás hablando del campeón nacional. No vamos a minimizar, perdemos y no vamos a minimizar a Saprissa, siendo campeón y en casa. El partido quedó 1-0 con un gol de tiro libre que quedó picando y la metieron. Después de ahí fue de tú a tú, no fue que nos pasaron por encima tampoco. Ahí sí me hubiera preocupado. Tampoco es que nosotros andamos en el mejor momento. No podemos minimizar al rival, estaba en su casa y debía sacar el partido.