Hernán Medford envía contundente mensaje a aficionados del Herediano que no confían

Hernán Medford, estratega del Herediano, aseguró que duerme tranquilo, que tiene el estrés normal de las instancias finales, pero que es mejor tener esas sensaciones que ver los partidos desde la casa.

Medford y el Team se medirán al Deportivo Saprissa, en el partido de ida de la gran final, este domingo 30 de octubre a partir de las 5 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa, luego de perder la final de la segunda ronda y con ello el invicto de 19 fechas.

No obstante, El Pelícano está tranquilo, admitió que no fueron contudentes en el último duelo donde perdieron 0-1 en el Colleya Fonseca, pero confía en que puedan ser más efectivos, tras el traspié.

Además reiteró que mantienen la confianza en el plantel y no entiende el porqué de la duda de la afición.

¿Durante esta semana larga a qué le dieron prioridad en los entrenamientos? Copiado!

Esperemos que haya sido provechosa, porque hay varios aspectos que debemos mejorar. Nos sentimos más tranquilos con una semana larga de trabajo. Estamos motivados, es una final y solo esperamos que llegue el domingo porque el equipo está bien.

¿Se pueden dar espacios para sorpresas en una final como la que van a enfrentar ante Saprissa? Copiado!

Ese tipo de cosas es difícil que lo converse en conferencia de prensa. Ya lo verán durante el partido, si hubo o no hubo. Ustedes tienen derecho a preguntar, pero ni mi colega ni yo vamos a decirlo. Contestar ese tema es como avisar al colega ciertas cosas que uno prefiere manejar en privado.

¿Cómo analiza el ambiente y el favoritismo que se le da al Saprissa por haber ganado la final de la segunda fase? Copiado!

Es un tema que como equipo no nos puede importar esa parte, porque al final son opiniones de la gente. Ese no es tema de nosotros. El domingo solo tenemos que hacer un buen partido y buscar ganarlo. A estas alturas un equipo como Herediano, que ha ganado campeonatos, o uno mismo, no es algo que tomamos en cuenta. Es más un asunto de aficionados o prensa que escogen su favorito.

Será su tercera visita al Saprissa en esta campaña; ¿qué puede cambiar en está oportunidad? Copiado!

Es la final, final; no hay un mañana. Tiene que ser un partido diferente, no lo puedo adivinar, pero será diferente. Son los dos últimos juegos, es un compromiso de 180 minutos y vamos a ver qué pasa, porque los tres partidos que jugamos contra ellos fueron muy cerrados.

¿Cómo se encuentra emocionalmente el equipo? Copiado!

Emocionalmente el equipo está fuerte.

Hay aficionados florenses que sienten que se les fue el título. ¿Qué decirles a ellos? Copiado!

Escuché a un aficionado herediano que dijo ‘el que está, está y el que no está, que no esté’. No entiendo cómo pueden haber dudas de un equipo después de lo que hizo en el campeonato. Lamentablemente habrá unos que tienen mala memoria. No sé cuál duda habrá. Como dijo el aficionado herediano muy atinadamente, el que no cree y tenga duda que ni se acerque, pero sé que hay un montón que piensan lo contrario y bienvenidos sean. Vamos a sacar esto junto con los que están positivos. No sé cuál es la duda.

¿Le preocupa no haber podido concretar tantas ocasiones que se le presentaron ante Saprissa? Copiado!

Tuvimos muchas ocasiones y eso demuestra que lo que se planificó fue bueno. Que la ejecución no fue buena, es otra cosa. Ahora, lo que debemos mejorar es el momento de definir, porque el último fue de esos partidos que se juega toda la noche y no se logra el gol. Si somos más efectivos frente al marco vamos a tener más posibilidades.

¿Qué espera del arbitraje? Copiado!

Que no se equivoquen, que los periodistas no tengan que hablar de ellos porque creo que en las semifinales se tuvo que hablar de ellos. Tampoco han estado tan mal, pero recuerden que un fallo pequeño puede definir el campeonato. Esperamos que no seamos campeones por el fallo de otro y eso va por los dos equipos. Debemos ser leales.

¿Pesó su criterio para escoger el Colleya Fonseca para jugar el partido de vuelta de la final? Copiado!

En el Colleya es donde viene jugando Herediano, donde ha sido campeón. No es un tema de que hablar. Es como en el caso de que si debía lanzar el penal Anthony Contreras; qué voy a decir. Contreras es quien siempre tira los penales y ha sido efectivo. ¿Por qué no lo iba a tirar él?

¿El primer juego será clave para el Herediano en sus aspiraciones de ser campeón? Copiado!

Se dice mucho que el primer juego en una final puede ser clave, pero no lo creo así. Si analizan las finales muchas no se han definido en el primer partido. Debemos verlo como un partido de 180 minutos. Quizás en el primer tiempo alguno tendrá ventaja, pero al final son 180 minutos.

¿Podrá Yendrick Ruiz tener minutos? Copiado!

Vamos a esperar. Si puede estar para estos dos partidos jugará, de lo contrario no lo podemos arriesgar. Vamos a ver qué puede pasar.

¿Duerme poco durante estas instancias? Copiado!

Somos seres humanos y nuestras emociones están allí. Nervios, emociones, estrés, de todo pueden tener los entrenadores y jugadores. Pero algo positivo es decir que lindo estar en la fiesta de las finales. Lo peor es estar en la casa viéndolo, que nos ha tocado muchas veces a él (Jeaustin Campos) y a mí. Es bonito estar en una final, es la parte positiva. Prefiero estar en este tipo de momentos que en una casa.

¿Tendrá nuevamente un cuidado especial Kendall Waston? Copiado!

No vemos a Saprissa como Kendall. No hablo individualmente de mis jugadores ni voy a hablar individualmente de un jugador del Saprissa. A todos ellos los respeto, pero saben cómo respeto más a Saprissa, no hablando de Kendall. No puedo preocuparme solo por Kendall, debo preocuparme por Saprissa, mejor me preocupo por todos.