Yo no me meto hablar de lo que no sé. Los expertos dan consejos porque la situación está complicada. No soy quién para darlo. Tengo que seguir los consejos. Yo respeto a todos. Yo siento que a nosotros aquí nos mandaron a la guerra. Yo suspendería los partidos. A nosotros: ¿quién podrá defendernos? Nos mandan a la guerra sin armas.