“Internacionalizar al equipo para nosotros es sumamente importante, como lo hemos hecho con el masculino, las mismas condiciones dentro de nuestra capacidad económica que tiene el masculino lo tiene el femenino, las mismas necesidades. Ya tenemos un lugar establecido para entrenar. Al terminar el estadio, desde uniformes, patrocinadores, que no dejo de darles las gracias. En un mensaje me dijeron no te creíamos y fueron campeonas. Ahí está el resultado de un gran trabajo”, citó.