Herediano aviva sus esperanzas y apelará sanción a Jeaustin Campos

Con audífonos puestos y con un radio de comunicación en mano, Jeaustin Campos empezó a descontar su castigo. Desde el balcón del Colleya Fonseca gestó la victoria (3-1) contra Pérez Zeledón, que aviva las esperanzas del Herediano.

El técnico florense cumplió el primer partido de inhabilitación y le restan tres encuentros sin poder sentarse en el banquillo, si no prospera una apelación del Team, pero eso lo explicaremos luego del relato.

De por sí, Campos no quería pensar en eso, al menos de momento. Se enfocó en tratar de quitarse de una vez por todas esa racha sin victorias que tiene como entrenador de los rojiamarillos —tomando en cuenta la etapa anterior y la actual—. Y se salió con la suya.

El primer gol se dio en el minuto 18. Yeltsin Tejeda recuperó el balón y ahí empezó todo. John Jairo Ruiz levantó el esférico, Douglas López de cabeza se lo dio a José de Jesús Godínez y él en una acción acrobática, en una tijereta muy vistosa convirtió un verdadero golazo.

Eso no influyó en el desarrollo del juego. Más bien, Pérez Zeledón insistía.

Joshua Navarro arrancó por derecha, sacó el centro y Axel Amador cerró la jugada, sacudiendo las redes florenses. Los generaleños celebraban, pero el guardalíneas señaló un fuera de juego inexistente.

Los generaleños consiguieron su justicia en el minuto 49′, otra vez con ese incómodo y atrevido Axel Amador que vio mal ubicado al guardameta Steven Orias. Su latigazo desde lejos fue el 1 a 1.

Apenas ocurrió eso, Kennedy Rocha entró al juego y pronto, surtió efecto. Fue él quien montó la jugada para que Gerson Torres adelantara de nuevo a Herediano, en el minuto 60.

Pero eso no fue todo. El mismo Rocha se convirtió en el autor de otro golazo, al aprovechar un mal rechazo de Keral Ríos. En el minuto 73, Herediano ya ganaba por 3 a 1, que fue el marcador final.

Herediano apelará Copiado!

El Tribunal Disciplinario sancionó a Jeaustin Campos “por lanzar agua a los aficionados”, hace una semana, en el duelo donde muy pronto él volvió a toparse con Saprissa.

Esa sanción provocó mucha molestia en Herediano y no se quedarán de brazos cruzados.

“Se sanciona por ser Jeaustin Campos, no por lo que dice el reglamento. No tuvimos tiempo, porque nos notificaron viernes, el lunes es feriado y el martes o miércoles ellos sesionan. Vamos a apelarlo, porque yo creo que él tuvo un momento que tiró agua, pero no fue a ningún aficionado, ni está haciendo nada”, expresó el gerente deportivo del Team, Robert Garbanzo.

Así fue como Jeaustin Campos dirigió el partido entre Herediano y Pérez Zeledón. (JOHN DURAN)

De forma directa dijo que se castiga con más rigurosidad que él le tire agua a un muro “a que le digan un montón de obscenidades a él”.

“Herediano siempre pelea contra dos instituciones que lo ven los periodistas y todos los aficionados, porque nosotros nos hemos metido aquí en los últimos diez o doce años a pelear contra ellos y somos el equipo más ganador y de alguna otra forma nos tienen que bajar”, citó Garbanzo.

Y agregó: “Yo creo que cuando ven que cuando Herediano está desestablizado un poco en resultados, tratan de sacarlo, porque Herediano es fuerte cuando entra”.

Garbanzo detalló que en este caso el comisario dice una cosa, al señalar que hay una intención, pero que no hay un lanzamiento hacia los aficionados.

“Eso hay un reglamento que lo dice y no son cuatro partidos, pero al ser Jeaustin Campos, por todo lo que ha pasado, por ser Jeaustin Campos y por ser el Herediano siempre es lo mismo”.

Los florenses ganaron en la cancha contra Pérez Zeledón, pero intentarán hacer lo mismo en la mesa, con la apelación que presentarán.

