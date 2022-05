Herediano amarra a Esteban Alvarado

Herediano se propone no dar ventajas a ningún rival y para ello amarró al portero Esteban Alvarado, quien firmó por un año, informó el equipo rojiamarillo este miércoles.

En la fase regular del Torneo de Clausura 2022, el caribeño actuó en 720 minutos, de 1.980 posibles, pues en algunos momentos estuvo aquejado de una lesión.

Alvarado integra la Selección Nacional que se prepara para enfrentar a Nueva Zelanda en el repechaje hacia el Mundial de Catar 2022.

De hecho, el guardameta dio declaraciones en martes en el Proyecto Gol, donde entrena la Mayor.

“Estoy muy contento de estar acá, de integrar nuevamente la Selección. Los nuevos y los que tenemos más tiempo en el proceso estamos muy acoplados con la idea y tenemos muy claro el norte. Todo esto juega en positivo para afrontar lo que viene. El norte más cercano que tengo es la Copa del Mundo”.

Agregó: “La situación de mi lesión es en realidad una lesión crónica lumbar, que he tenido por años. Tuve que parar, porque el margen de dolor ya me impedía (seguir). Tomamos la decisión de hacer una infiltración, pero estuve trabajando y no paré en ningún momento, así que físicamente estoy bien. Incluso, con el peso estoy bien y hasta me asusté positivamente. Me siento muy bien y con los días y los entrenamientos me ayudarán a estar al 100%, aunque me siento al 100%”.