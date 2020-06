Recordemos que en dopaje las infracciones van desde el artículo 2.1 que es la presencia de sustancia en el organismo que se conocen como resultados analíticos adversos con pruebas de laboratorio, pero existen infracciones no analíticas, en el 2.3, que no hay exámenes de laboratorio, no hay resultados, pero se tramitan igual, como una infracción. Los elementos de prueba son otros, completamente diferentes al 2.1.