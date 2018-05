“Yo quiero descansar, en un año y cuatro meses tuve muchos partidos, el cuerpo de un ser humano siente eso y estoy agotado, pero usted nunca me vio hablando de eso. Yo jugué cuatro partidos con una lesión grado uno en mi aductor en la pierna izquierda y en la pantorrilla. Nadie necesita saber eso, no me voy a hacer el mártir”, comentó Moura con la medalla de campeón en el pecho.