Héctor Pity Altamirano: ‘Será un partido complicado, pero estamos preparados’

Aunque el rendimiento ante el Sporting FC no fue el mejor y, por el contrario, dejaron muchas dudas, tras el empate 1-1 el técnico del Herediano, el mexicano Héctor Pity Altamirano asegura que su equipo llega con mucha confianza y motivado para enfrentar en semifinales a Alajuelense.

El Team visitará este miércoles 15 de mayo a la Liga, en el estadio Alejandro Morera, a partir de las 8 p.m., en el juego de ida, donde esperan sacar un resultado positivo para rematar la serie el próximo sábado 18 de mayo a las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado.

- ¿Qué opina de la semifinal ante Alajuelense?

Estoy contento con todo lo que se hizo. Ahora viene la parte bonita, la que a todos nos gusta. Estamos preparados, bien concentrados para lo que se viene. Será un partido complicado, donde debemos tener mucha personalidad para poder jugar. Es una eliminatoria que hay que disfrutarla y hay que meter con todo. El equipo está motivado, ilusionado para lo que viene.

- ¿Cuánto pesa ser local en el juego de vuelta?

Tenemos claro que son 180 minutos que hay que trabajarlos. Es claro que son partidos muy cerrados, pero nosotros tenemos ese beneficio y ahora hay que aprovecharlo. Debemos ser un equipo fuerte, estable. Debemos ir por un buen resultado y finiquitarlo en nuestra casa.

- ¿Tiene el once estelar listo para las semifinales?

Tenemos claro el once para jugar las semifinales, aunque puede haber algunas modificaciones. Ante Sporting cuidamos algunos jugadores que acumularon muchos minutos. Estamos tranquilos, recuperamos jugadores y trataremos de tener a todos, siempre atentos para lo que se viene. Hoy no tengo ninguna duda del once que utilizaremos para afrontar la semifinal y seguir avanzando.

- ¿Cuál fue la razón del cambio del portero Aarón Cruz?

Estaba planificado así. La idea era realizar el cambio en el medio tiempo, le íbamos a dar descanso, pero en medio de hacer ajustes en el partido se me pasó, se me fue, pero él está bien físicamente.

- ¿Qué opina de la reunión que tuvieron sus jugadores al finalizar el partido ante Sporting?

Me da gusto. El equipo está fuerte, está consciente de lo que nosotros somos. Eso habla de un convencimiento de parte de ellos. Nos queda recuperarnos y estar listos para lo que viene. Siempre es bueno que el grupo se reúna, que saque sus conclusiones y que sigan siendo unidos para lo que viene.