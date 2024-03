Héctor ‘Pity’ Altamirano acepta error ante San Carlos que espera no ocurra frente al Saprissa ni Pachuca

El entrenador del Herediano, Héctor Pity Altamirano, no tuvo reparos en aceptar que posiblemente cometió un error al enfrentar a San Carlos, lo cual incidió en su segunda derrota en el Torneo de Clausura 2024 por 2-0.

Los norteños, que ganaron merecidamente según lo aceptó el propio entrenador mexicano, son el gran dolor de cabeza para el Team, al propinarles su segunda derrota en el certamen. Aun así los florenses se mantienen como líderes con 31 puntos, mientras que San Carlos es el sublíder con 27 y Alajuelense es tercero con 24.

”’Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Siento que el parón por la Selección Nacional nos jodió un poquito el ritmo, pero al final hay que darle méritos a San Carlos, felicitarlos por la victoria y nosotros a seguir trabajando para lo que viene,’ manifestó Altamirano a través de Tigo Sports.

Los rojiamarillos tenían 10 partidos sin perder, sumando el Clausura 2024 y la Concacaf Liga de Campeones. Además, en los últimos seis compromisos solo habían permitido un tanto, por lo que sin duda fue un golpe al ego florense.

El Team visitará al Deportivo Saprissa el próximo domingo por la liga local, mientras que el miércoles 3 de abril se enfrentará al Pachuca de México en el Estadio Nacional en los cuartos de final del torneo de la Concacaf. Por lo que deben corregir el despiste que habría perjudicado el accionar del plantel.

”’A nosotros quizás nos costó un poco encontrar el ritmo. Creíamos que no necesitábamos involucrar al equipo en un partido amistoso y ahí me equivoqué yo, porque perdimos ese ritmo al enfocarnos en trabajar y recuperar jugadores, y además los rivales ya nos ven de manera diferente, pero no es excusa,’ aseguró Altamirano.

”El Pity indicó que no se puede esconder que les faltaron cuatro jugadores llamados a la Selección Nacional, como es el caso de Fernán Faerron, Orlando Galo, Haxzel Quirós, Orlando Galo y Elías Aguilar, todos titulares, pero tampoco desea quitarle méritos a San Carlos, que los derrotó en dos oportunidades.

”Lo que expliqué lo dejo para mi análisis. Simplemente, quiero felicitar al rival que hizo bien las cosas. A nosotros nos toca recuperarnos para enfrentar el domingo a un rival muy fuerte y complicado como el Saprissa, por lo que debemos reencontrarnos en el nivel que teníamos antes del partido. Estamos enfocados en ir partido a partido, tenemos el domingo un rival muy fuerte y después veremos lo que viene para nosotros“, dijo Altamirano.

El estratega admitió que ante Saprissa deben hacer un partido inteligente, ya que desean mantener el mismo nivel que han mostrado en la segunda vuelta y para eso deben trabajar y consolidar su idea de juego.