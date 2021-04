“Lloré porque estaba brava con Dios, me preguntaba: “¿Por qué permite esa doble moral? La hipocresía de permitir que aquella persona que me violó se convirtiera en un líder religioso y después me llamara por teléfono y me dijera que Dios me ama. Son cosas que uno no comprende hasta que va madurando, con el paso del tiempo la vida te permite aprender a defenderte, a perdonar y ayudar a los demás”, afirmó Gabriel.