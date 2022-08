Hace 50 años: Así fue la inauguración del estadio Ricardo Saprissa Aymá

En la imagen don Ricardo Saprissa Aymá, en ese momento de 71 años de edad. (Jose Cordero)

Texto original publicado por La Nación el 28 de agosto de 1972

Miles de personas desde las primeras horas de la mañana colmaron las graderías del nuevo estadio Ricardo Saprissa Aymá, ubicado en Tibás, San José, con el objetivo de presenciar la inauguración del coliseo en su primera etapa.

El primer vicepresidente, varios ministros, diputados, profesionales y público en general, calculado en 18.000 personas, le dieron marco a las celebraciones que se iniciaron a las 8 de la mañana, con la compañía del hombre que dio nombre al nuevo reducto tibaseño.

Hubo música, comparsas, desfile, elevación de globos y liberación de palomas mensajeras, poco antes de jugarse el primer partido oficial sobre la gramilla del estadio, que enfrentó al equipo anfitrión, el Deportivo Saprissa, contra el Comunicaciones de Guatemala. El encuentro terminó con empate 1 a 1.

La primera anotación del estadio fue anotada por Peter Sandoval, futbolista del equipo chapín, mientras que la paridad la anotó de penal el morado Eduardo “Flaco” Chavarría.

En otras noticias: Copiado!

Autobuseros protestan por alza en costo de seguros

Varios asociados de la Cámara Nacional de Transportes han llegado a la directiva del organismo para plantear diversos aspectos de la situación grave que enfrentan por los excesivos aumentos en los precios de las pólizas de seguros.

Se quejan de que haya subido el deducible de ¢50 a ¢400, apenas para atender hasta cinco mil pro concepto de “colisión y vuelco”, y todavía sobre esa suma deben pagar un 15% de recargo.

Consideran los autobuseros que eso es una carga muy onerosa para el empresario, y por tal motivo hasta se encuentran en conversaciones para tratar de establecer un fondo mutuo o algo para ver cómo aseguran sus autobuses a un precio más razonable. Citaron el ejemplo de una póliza pagada el año pasado por ¢3.100 y ahora ¢4.981.

40.000 israelíes usan drogas peligrosas

Unos 40.000 israelíes han usado o abusado de drogas peligrosas, entre ellas opio, LSD y barbitúricos, según informa un funcionario del Departamento de Salud Pública de Israel. Avraham Turnow, jefe de farmacólogos del departamento, declaró que en muchos casos se trata de menores de edad, en cuyo caso las consecuencias son aún más dañinas.

Dijo que la policía arrestó a 520 israelíes y 372 turistas en 1871 por abuso de hachís. Turnow se opuso a los distingos entre drogas peligrosas y drogas supuestamente no peligrosas, afirmando que todas son peligrosas en mayor o menor grado.

Advirtió que Israel, con su población de tres millones de habitantes y su necesidad constante de estar en estado de alerta, no puede darse el lujo de las drogas. La legalización del hachís no reduciría su uso, de la misma manera que la legalización de la violación sexual no desalentaría a los violadores.