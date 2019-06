Y agregó: “Creo que en algunos puestos el recambio es limitado, no tenemos tanta gente, pero en otros sí hay suficiente material para darles oportunidad e intentar. Depende de lo que el entrenador esté buscando, para el estilo de él hay jugadores que no tienen el ritmo y la intensidad, pero hay futbolistas en equipos no tradicionales que podrían tener oportunidades y no las han tenido”, concluye el estratega de Fútbol Consultants.