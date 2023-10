Cancha inundada pospone juego entre Guanacasteca y Herediano a fecha sin definir

Al confirmarse la suspensión del partido entre Guanacasteca y Herediano debido a las malas condiciones de la cancha, Herediano ya salió del Estadio Chorotega de Nicoya y emprendió el viaje de regreso a Heredia.

Jeaustin Campos, técnico de Herediano, expresó la importancia de cuidar la integridad de ambos equipos. “Ahora debemos considerar cómo reprogramar el encuentro, y quienes deban encargarse de ello lo harán. Mañana jueves tendremos entrenamientos, y veo aspectos positivos; es una semana larga previa a una semana complicada. Ya se han cumplido con los protocolos para registrar los hechos, y nos dirigimos de regreso a San José. El sábado tenemos un partido y las instrucciones son regresar”, dijo Jeaustin Campos en declaraciones a Futv.

Antes del aguacero, los equipos calentaron a un costado de la cancha. Cuando iban a jugar, la lluvia fue muy fuerte y Ricardo Cerdas, árbitro del partido dijo que el campo no estaba en condiciones. (Foto prensa de Guanacasteca).

Imposible jugar Copiado!

Ricardo Montero, árbitro del encuentro, salió a revisar la cancha del Estadio Chorotega de Nicoya y aseguró que no reúne las condiciones y se supendió el encuentro.

“La cancha no está en condiciones para jugar y será que los equipos se pongan de acuerdo si se juega mañana (jueves) o lo reprograman para otro día. Hoy no se puede jugar y la nueva fecha la ponen los equipos y la Unafut, ya eso no nos compete a los árbitros”, dijo Ricardo Montero, árbitro del encuentro.

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Herediano, afirmó que el partido programado para este jueves tampoco se llevará a cabo, ya que la cancha no podrá recuperarse a tiempo. Tanto él como la dirigencia de Guanacasteca deben ahora buscar una fecha adecuada para reprogramar el compromiso.

Aguacero en Guanacaste Copiado!

Los representantes de la Unafut y los dirigentes de Herediano y Guanacasteca acordaron esperar un poco, ya que el aguacero es fuerte en Nicoya y el partido no comenzará a las 3 p.m. La cancha está en mal estado, por lo que esperarán unos minutos para iniciar. Si las condiciones climáticas lo permiten, el juego arrancará a las 3:15 p.m.

“Es imposible jugar y el agua no va a parar. Aquí llueve durante tres o cuatro horas seguidas, la cancha está mala y es un peligro para los jugadores. Creo que se debe reprogramar el partido, porque nosotros tenemos juego el sábado”, afirmó Yosimar Arias, Gerente Deportivo de Guanacasteca en Futv.

Así lucía la cancha del Estadio Chorotega de Nicoya, muy afectada por los fuertes aguaceros. (Cortesía de Unafut).

Así salen los equipos a la cancha Copiado!

Guanacasteca y Herediano ya definieron a los hombres que arrancarán el partido en el Estadio Chorotega de Nicoya. La mala noticia es que la lluvia empezó a aparecer.

Esta es la formación de Guanacasteca para medirse a Herediano. (Foto Facebook de Guanacasteca).

Bajas en ambos equipos Copiado!

Herediano ya está en Nicoya y se prepara para medirse a Guanacasteca. Ambos equipos tienen algunas bajas notables. Los pamperos no cuentan con el guardameta Anthony Monreal, quien cumple una sanción por haber sido expulsado en el enfrentamiento ante San Carlos. Además, Randy Vega tampoco estará disponible, ya que fue expulsado en la semifinal del Torneo de Copa ante Alajuelense. No obstante, debido a que los guanacastecos ya no continúan en el certamen de Copa, Vega cumple su sanción en el campeonato nacional. Josimar Olivero es otro ausente, ya que acumuló cinco tarjetas amarillas.

En el caso de Herediano, también enfrenta bajas importantes debido a lesiones. Los lesionados incluyen a Yendrick Ruiz, Aarón Salazar, Jaylon Haden y Alejandro Bran. La cancha del Estadio Chorotega de Nicoya no se encuentra en buenas condiciones debido a las lluvias de los últimos días.

“Es una cancha pesada como puede pasar en cualquier lado cuando hay mucha lluvia y lo que nos preocupa es que los muchachos tengan buena tracción y hagan un buen partido. Es lo que está y es un partido complicado ante un rival que también quiere ganar”, dijo Hugo Viegas, asistente de Jeaustin Campos en Futv.

Los equipos debieron calentar a un costado del terreno de juego para no mlatratarlo más. La cancha luce afectada por las lluvias de los últimos días. (Foto Facebook de Guanacasteca).

Herediano sufre con Guanacasteca Copiado!

Es uno de los juegos más atractivos de la fecha 15 del campeonato nacional, el duelo entre Guanacasteca y Herediano (3 p. m.) genera enorme atención, porque los pamperos, en la quinta posición, buscan desplazar a los rojiamarillos del cuarto lugar. Herediano tiene 27 puntos y los pamperos 22, por lo que una victoria dejaría al cuadro local a tan solo dos puntos de ingresar a la zona de clasificación, donde el Team ocupa el cuarto lugar.

Por si esto fuera poco, Herediano perdió los últimos tres partidos frente a Guanacasteca, dos de ellos por 1-0 y uno de forma contundente por 4-0. Guanacasteca ha resultado ser un obstáculo para Herediano, tras ganarle en 5 de los 9 enfrentamientos desde su regreso a la Primera División. En ese mismo periodo, en fases regulares, el Team sumó ante Saprissa cinco victorias, dos empates y una derrota; contra Alajuelense no le fue tan bien, con una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, pero aún le ha tocado más duro ante la ADG.

Nos enfrentamos a Guanacasteca esta tarde por la Jornada 15 del Apertura 2023 ¡Vamos Herediano! ❤️💛#SomosElTeam #CSH pic.twitter.com/R2H0QUx68O — Club Sport Herediano (@csherediano1921) October 18, 2023

“Por mí sería de mucha honra volverles a ganar, creo que le hemos ganado a Heredia en todos los partidos desde que estoy en la ADG. Dios primero, que el miércoles no sea la excepción”, expresó Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca, en conferencia de prensa, después de ser eliminado por Alajuelense en el Torneo de Copa.