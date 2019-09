“Por primera vez en esta Federación no se le permite a un candidato a la presidencia dirigirse a la Asamblea, tuvieron miedo de escucharme y lo lamento mucho, porque tenía que decir muchas cosas que mucha gente de la Asamblea no sabe, no sé si hubieran cambiado el voto, pero al menos lo sabrían”, comentó Hidalgo el pasado 23 de agosto.