Greivin Mora habla de las claves de Cartaginés para sumar cuatro victorias

Greivin Mora, técnico de Cartaginés, es sin duda la sorpresa del campeonato. Contrario a lo sucedido en otros torneos, con él en el banquillo, el equipo suma cuatro triunfos, un empate y solo una derrota.

- ¿Cuál es el énfasis que hace en la defensa para evitar recibir goles y cuál es su criterio sobre la evolución de Leonardo Alfaro?

- Más allá de la parte defensiva, el equipo entiende que, desde el delantero hasta el portero, se debe defender bien cuando no se tiene la pelota. Fuimos muy pacientes en el primer tiempo cuando Herediano tuvo el balón. De hecho, conversaba con mis asistentes que el juego de ellos por momentos se hacía lento, pero no creaba ocasiones de peligro en contra nuestra. El equipo se fue sintiendo cómodo en esa situación; cuando ellos llegaban a los costados, sacaban centros, que creo que fueron bastante bien controlados por nuestro portero y nuestros centrales. No encontraron ese juego entre líneas con el que generalmente Herediano le hace daño a los rivales.

“Entendimos en el segundo tiempo que, cuando Herediano se venía mucho a nuestro marco, los espacios se hacían muy largos para poder defender, y por ahí vino la clave para encontrar el primer gol, lo que cambió el partido. En el caso de Leonardo, es un muchacho que llevamos pacientemente, y él ha entendido ese rol que debe asumir día a día, para poder aprovechar cada minuto que juega. Con él buscábamos conservar la tenencia de la pelota, que se ubicara entre líneas, y tiene esas características porque en la juvenil hacía eso”.

- ¿Qué han trabajado para tener a Marco Ureña encendido y como goleador del torneo?

- Más allá de eso, creo que Marco se preparó bien en la pretemporada. Es un jugador que ha entendido el rol que le hemos dado dentro del camerino. Le hemos dado un rol más protagónico, ayudando a los muchachos, y él lo ha asumido. Lo estamos alternando como centrodelantero y extremo, dependiendo de algunas características que notamos en el rival. En algún momento me le acerqué y le pedí más ayuda por la banda. Afortunadamente, hizo un esfuerzo extra, porque jugar de extremo es complicado, especialmente después de 65 minutos como punta enfrentando a los centrales rivales, que eran bastante complicados. Encontró el gol porque tiene mucha diagonal a la espalda de los defensas y la velocidad que provoca al llegar desde atrás. La confianza que el cuerpo técnico le da marca la diferencia, y le ha sentado bien. Ojalá que su racha anotadora siga durante todo el torneo para que continúe ayudándonos como lo ha hecho hasta este momento.

Greivin Mora, técnico de Cartaginés, resaltó el enorme trabajo que hace Marco Ureña en el equipo, ya sea como centrodelantero o como extremo. (Rafael Pacheco Granados)

- Más allá de los resultados, ¿qué le dice la forma en que Cartaginés está ganando?

- La constancia de nuestro juego, tanto en defensa como en ataque, es clave en el equipo. Día a día en los entrenamientos hago énfasis en que, cuando nos toca defender, el equipo debe estar bien equilibrado y minimizar la cantidad de llegadas del rival. Cuando tenemos la pelota, creo que poseemos los recursos suficientes para hacerle daño al rival, tanto por dentro como por fuera. Hemos insistido mucho en la parte defensiva para que los jugadores nos ayuden a sacar la pelota más limpia. Si logramos llevar ambas cosas de la mano, creo que Cartaginés puede pelear arriba, que es algo que trabajamos día a día. Lo mencionaba antes a los muchachos: este equipo sigue en construcción. Tratamos de construir bien los pilares para que este edificio pueda crecer aún más.

- ¿Qué les dijo a los jugadores en el medio tiempo para que entraran más aguerridos?

- En el complemento, en conjunto con el cuerpo técnico, tratamos de dar tres o cuatro indicaciones puntuales para corregir situaciones defensivas u ofensivas que empezamos a detectar en el rival. Afortunadamente, vimos algunas cosas de Herediano en el primer tiempo, y la aplicación que tienen los jugadores, basado en lo que hacemos semana a semana, creo que nos lleva a que entiendan el mensaje y lo plasmen en la cancha.

- ¿Para qué está Cartaginés o a qué puede aspirar el equipo?

- Vamos a trabajar partido a partido. Evidentemente, como lo mencioné el miércoles pasado, estos juegos tienen un condimento extra. Nos enfrentábamos a nuestro archirrival y tenemos que entender que estos encuentros no se pueden perder, tenemos que buscar ganarlos porque es un clásico, y siempre ha existido una rivalidad importante entre Herediano y Cartaginés. Más allá de que ya enfrentamos a la Liga y a Herediano, respetamos a los once equipos y le damos el mismo valor al trabajo de la semana. En la medida de lo posible, sigamos teniendo ese respeto por los adversarios y entendiendo que cada partido es una final para nosotros. Cartaginés va a estar peleando arriba, y entre más peleemos arriba, vamos a ser un equipo serio para la clasificación.