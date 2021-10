Gloriana Villalobos: ‘Fue un torneo bastante complicado para Heredia’

Kenia Rangel se preocupó cuando vio a Gloriana Villalobos que estaba sufriendo, quejándose de una molestia. (Rafael Pacheco Granados)

Gloriana Villalobos terminó exhausta y lamentando que Herediano no logró superar la semifinal contra Alajuelense, en el Clausura 2021 del fútbol femenino.

La ‘10′ del Team por momentos creyó que no terminaría el partido, porque estaba muy golpeada y antes de que finalizara el primer tiempo parecía que no podría continuar. Sin embargo, a punta de coraje y a que la inyectaron, estuvo todo el tiempo en cancha.

“Tuve un pequeño golpe en el tobillo, una jugada y me tuve que inyectar, pero son cosas del oficio, no quería salir de la cancha, quería seguir jugando, quería dar todo hasta el final y gracias a Dios pude terminar relativamente bien y ahora recuperarme para lo que viene con la Selección”, expresó Villalobos en TDMás.

Al ver el esfuerzo de todas sus compañeras, salió con la frente en alto del Morera Soto. La Liga acababa de ganar el partido decisivo por 1 a 0 con un gol de María Paula Salas, pero Herediano murió con las botas puestas, en una semifinal que culminó con un global de 3 a 2.

“Nadie quiere perder, nadie quiere perderse una final, fue un torneo la verdad bastante complicado para Heredia. En este torneo teníamos que luchar un poquito más, pero bueno, es parte de... Se vio la casta del equipo de luchar hasta el final y la tuvimos para empatar, pero así es el fútbol. Al fútbol lo que uno le da, el fútbol le devuelve y yo creo que hicimos lo que pudimos y ahora toca prepararnos para el otro torneo”, aseguró la futbolista.

El presidente de Fuerza Herediana, Juan Carlos Retana, manifestó en Radio Columbia que estaba muy orgulloso de su equipo, porque realmente las florenses sudaron esa camiseta contra la Liga, en ese pulso por el boleto a la final del torneo que quedó en poder de las actuales campeonas nacionales.

“La ambición, la sangre que tenemos y estos colores nos llama al campeonato y nos hubiera encantado, pero no puedo negar el gran esfuerzo que hicieron, el trabajo que hicieron. Hace un par de meses no nos daban en estas instancias y este equipo dio la sangre, con muchachas muy jóvenes, que son base de la Sub-20 de este país y yo no puedo más que aplaudir el esfuerzo y encomiarlas para que el próximo sea diferente”, reseñó Retana.

Dijo que el cuerpo técnico se entregó al máximo buscando sacar esta serie, al igual que las muchachas y que eso a él lo llena.

“Dejaron la sangre, una Liga Deportiva Alajuelense que se paró bien y que hizo su juego terminó pidiendo tiempo y reventando balones, pero el fútbol no es de justicia, es de resultados y el resultado no se dio, así que felicidades a Alajuelense bien merecido, pero sobre todo el aplauso para mis jugadoras”, afirmó.

Retaña expresó que al igual que sucedió con el equipo masculino, Herediano está apoyando el cambio generacional en su equipo femenino y que el cuerpo técnico tiene un voto de confianza.

“Confiamos 100% en la labor de Luis (Obando), de Bernal (Castillo), de todo el cuerpo técnico y nada más que voto de apoyo y aplauso por lo que se hizo”, recalcó el jerarca.