Giancarlo González: ‘Yo confío en la Liga, yo confío en el trabajo que hacemos’

Alajuelense llega a Estados Unidos con el firme propósito de hacer lo que no pudo desarrollar el jueves pasado contra Los Ángeles FC y lo que tampoco le salió contra Santos.

La realidad es que revertir la serie ante LAFC en la Concachampions pareciera una misión imposible para los rojinegros.

Si les toca despedirse de la Liga de Campeones de Concacaf, pretenden que sea de una manera decorosa, al menos en el partido del miércoles, a las 9:30 p. m. (hora de Costa Rica), en el Banc of California Stadium, en Los Ángeles.

Pero es que ese marcador de 3 a 0 que sacaron los angelinos en el Morera Soto tiene al campeón de la Major League Soccer (MLS) con pie y medio en los cuartos de final de la Concachampions.

“Va a ser difícil, pero quedan 90 minutos. Yo confío en la Liga, yo confío en el trabajo que hacemos, confío en que si salimos allá podemos hacer nuestro fútbol, meter un gol en los primeros minutos y será un partido diferente”, expresó Giancarlo González.

¿Cómo hacer para que esto no les afecte en lo emotivo, porque la Liga está en una curva ascendente en el campeonato nacional, pero en Concacaf aterrizó en la otra realidad?

“Eso es parte de uno que es futbolista, tiene que saber que debe cambiar el chip rápido, tanto en la victoria como en la derrota y son cosas que suceden. Es parte de la vida y son cosas que duelen, pero tenemos dos opciones. Hacernos pobrecitos y echarnos a llorar, o trabajar más fuerte y tratar de darle vuelta a esta serie y en el campeonato nacional seguir en el primer lugar”, apuntó el capitán de Alajuelense.

Sobre lo ocurrido el jueves, cuando los manudos vivieron una pesadilla ante LAFC, Pipo indicó: “A nadie le gusta perder, a nosotros no nos gusta perder, menos en casa, con nuestro público y de la manera que pasó, porque no nos dejaron hacer nuestro fútbol. Nos apretaron bien y es virtud del rival”.

Considera que han tratado de ver de qué manera pueden desarrollar su fútbol el miércoles en Los Ángeles, ya que el cuadro estadounidense no se los permitió en el Morera.

¿Falta dinámica, velocidad, intensidad? “Eso no es un secreto, que la liga nacional tiene un ritmo y cuando se va a jugar internacionalmente se maneja otro. Son maneras de jugar, los equipos internacionales no vienen a encerrarse, no vienen a meterse debajo del marco en media cancha, ellos vienen a proponer, porque tiene jugadores de calidad, técnica, veloces y ellos están obligados a eso”, contestó el defensor.

Insistió en que es virtud del rival, porque los jugadores técnica y físicamente son más fuertes, son más veloces.

“Obviamente no es lo mismo para uno como defensa marcar a Carlos Vela o a Dennis Bouanga que marcar a algún jugador del campeonato nacional. Tienen técnicas diferentes, con potenciales diferentes y más fuertes a los que tenemos en el campeonato nacional”.

Y él que también militó en Estados Unidos cree que en realidad es virtud de la MLS, una liga que empezó de cero, que no ha dejado de crecer.

“Ahora está por encima de nosotros, hay que tener humildad y aceptarlo”, reflexionó.

En ese primer duelo, Alajuelense sufrió con la presión alta de LAFC, no los dejaban jugar con la pelota y les ganaban los mano a mano con facilidad.

“Los duelos que teníamos en los costados o en el área no fuimos tan fuertes como veníamos siendo. Son dos puntos que hay que sentarse a analizar y tratar de mejorarlo, porque no queremos una Liga que sea solo fuerte en el campeonato nacional, sino que también vaya a competir a nivel internacional. Esta serie aún está abierta, no se ha terminado, tenemos que jugar en Estados Unidos”.

Pipo tiene la esperanza de que Alajuelense pueda hacer algo importante el miércoles, contra un equipo que claramente es superior. A la vez, el capitán rojinegro cree que esto va más allá de los colores y que invita a reflexionar y tomar cartas en cómo mejorar el fútbol de Costa Rica.

“Yo siento que es parte del trabajo, del proceso que hay que hacer, no nos está alcanzado porque no estamos sacando los resultados, no solo la Liga, sino otros equipos a nivel internacional, la Selección también. Hay que ver para nuestro lado, ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar para nuestro campeonato nacional y ver qué podemos hacer en los clubes para que esto mejore”, apuntó.

Basta con ver la propuesta que llevó LAFC a la casa de la Liga.

“Son equipos que no vienen a encerrarse o a especular, vienen a presionar alto de una manera que lo trabajan, vienen a proponer, vienen a jugar fútbol. Lo que me sorprendió fue la presión que ellos hacían y que no teníamos tiempo para jugar con la pelota”.

A la historia de Alajuelense contra Los Ángeles FC le resta un capítulo, que será el miércoles en Estados Unidos.