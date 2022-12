Giancarlo González dio una respuesta al aficionado que le gritaba que se retire

Giancarlo González afirma que la única manera en la que los jugadores de Alajuelense pueden lograr que la afición confíe en ellos es muy fácil y se resume en ganar campeonatos y en ganar partidos.

La Liga perdió 1 a 0 contra Herediano en el Morera Soto. Eso hizo que los florenses avanzaran a la final del Torneo de Copa con un global de 2 a 1, pero también provocó que la afición la emprendiera con reproches otra vez.

“Pipo retírese”, gritaba un seguidor de la Liga desde la gradería popular este.

“El aficionado tiene toda la razón de estar molesto, de gritar lo que ellos quieran. También con respeto, el que tiene las decisiones de mi carrera y de cuándo me retiro soy yo”, respondió Giancarlo González sobre esa situación en particular.

Y añadió: “Yo me siento bien físicamente, me siento bien todavía para ayudar al equipo. El día que no lo sienta soy el primero en hacerme a un costado y los entiendo a ellos que estén frustrados. Yo como jugador, de la cuna acá soy un autocrítico conmigo y obviamente que siento frustración a veces, cuando se pierde”.

Según Pipo, cada quien tiene que saber su rol y que “hay que darle para adelante”.

”La única manera de que el aficionado esté al 100 con nosotros es ganando campeonatos y se tiene que hacer jugando lindo o jugando feo”.

Sobre lo que fue este Torneo de Copa para la Liga, González considera que fue bonito, con intensidad, con partidos muy seguidos. Incluso, rescata que Alajuelense tuvo buenos juegos.

“Al final queda un sinsabor de que no se nos da lo que queríamos, que era llegar a la final y pelear por esa copa, pero es parte de estar acá, en medio de una pretemporada”.

González es del criterio que si Alajuelense no llegó a la final es porque les faltó algo.

“Nos faltó ser más agresivos a la hora de ir al ataque, aprovechar oportunidades que creamos. Tuvimos posesión en el primer tiempo, pero no lo reflejamos en anotaciones y Herediano se encontró un gol que les dio el pase a la final”.

Su percepción es que no se trata de que a Alajuelense le cuestan las series en el Morera Soto, sino que tiene que dar los golpes en los momentos importantes del partido.

“En el primer tiempo la Liga mandó y debimos tener por lo menos una anotación de ventaja. Al final no se nos da y así es el fútbol. Ellos se encuentran una jugada en el segundo tiempo y se cierran y tratan de gastar tiempo”.

Pero tampoco quiere que eso suene a excusa.

“No podemos estar haciéndonos los pobrecitos, hay que tener la humildad de aceptar las cosas que podemos mejorar y más bien eso nos tiene que dar las ganas de seguir fuertes, unidos como grupo y de trabajar, de mejorar día a día, porque hay un objetivo claro, que es el campeonato que viene”.

Añadió que en el camerino todos estaban con esa mortificación de no avanzar a la final de este Torneo de Copa, porque la Liga es un club grande y tiene que pelear los campeonatos.

También tiene muy claro qué es lo que Alajuelense tiene que corregir.

“Son partidos finales y fundamentales que hemos fallado. Hemos tenido opciones de anotar y tenemos que tener esa mentalidad más de ‘killer’, asesina, de saber que es el momento de dar el paso al frente y de matar los partidos”.

A partir de eso, reiteró que no hay tiempo de hacerse el pobrecito y que es algo que deben hablarlo entre ellos para ver qué pueden mejorar, sabiendo que cada uno puede dar más.

“Mi persona de primero, cuerpo técnico, compañeros, tenemos que dar más porque se sabe que la afición exige acá y con toda la razón. Exigen campeonatos, exigen copas y nosotros tenemos que tener los pies en la tierra, saber dónde jugamos, a quién defendemos y la única manera de salir adelante o de hacernos fuertes es ganando un título, dándole el título a ala afición y eso se tiene que hacer jugando bonito o jugando feo”, insistió.

Alajuelense está en una etapa de reconstrucción de su nómina y dice que es lógico que cuando no se gana, son más los cambios.

“No es lo mismo adaptar a dos o tres compañeros que adaptar a cinco, siete u ocho. Nosotros tenemos como líderes del equipo tratar de que camine en la mejor forma, que este equipo de ese paso y que todos entendamos es que la única manera de salir adelante es ganando títulos”, finalizó.

Alajuelense se despidió del Torneo de Copa, pero sigue en pretemporada. Este lunes se incorporan Celso Borges y Johan Venegas, a quienes se les dieron unos días de descanso después de que regresaron de Mundial.