Gerson Torres aprendió una lección con una tarjeta roja de por medio

Gerson Torres recibió una dura lección; cuando el partido ante Cartaginés estaba por finalizar se llevó tremenda sorpresa, no esperaba ese desenlace, pero sin proponérselo se la buscó y solo le queda meditar.

Al minuto 84, Torres quiso cobrar justicia por su propia cuenta, Benjamín Pineda, árbitro del encuentro observó cuando le lanzó un golpe a Víctor Murillo y le mostró la roja.

Gerson se marchó como pensando qué hice y al concluir el partido, ya menos caliente, reconoció que fue merecedor de la expulsión.

“El rival me sacó un poco de casillas y son cosas para aprender. Una acción antes, él (Víctor Murillo) me maja y no se disculpa y por ahí me sacó un poco, pero esto es para aprender y mejorar con cosas de este tipo”, dijo Gerson, quien destacó en el encuentro.

Gerson Torres reconoció que se equivocó en la acción donde salió expusaldo. Aquí en la marca con Dylan Flores. (Jose Cordero)

“Esto pasa en los juegos, se da el roce y en ese momento me salí de mis casillas”, expresó Torres, quien lanzó su opinión sobre el brumoso Murillo.

“Creo que es un futbolista que viene a jugar solo a eso, ni siquiera viene a jugar, solo a hacer eso. Me sacó de casillas, debo aprender y es mi primera tarjeta roja en Primera División y a aprender”.

Torres destacó el trabajo de sus compañeros que le permitió a Herediano conseguir la victoria (3-1) y seguir como líder general.

“Es un partido importante, necesitábamos ganar y el equipo hizo bien las cosas y agradezco a los compañeros por ayudarme a hacer un buen encuentro”.

Hernán Medford recomienda a algunos que revisen Wikipedia para que se informen mejor

Torres se pierde el juego del próximo fin de semana, pero estará a disposición para el choque del jueves en los cuartos de final de la Liga de Concacaf, en el partido de vuelta frente al Real España de Honduras.

“Sacamos el resultado y ya pensamos en el Real España y en lograr remontar. Allá no hicimos un buen partido y en casa hay que cambiar las cosas”, mencionó el habilidoso atacante florense.

Jafet Soto, gerente general de los rojiamarillos, comentó que ganaron bien y que el plantel tuvo un buen desempeño en varios lapsos del partido.

“El equipo tuvo la entereza y la capacidad futbolística que ha venido demostrando, porque no es solo ganas, sino con una idea muy clara de apertura de cancha, saliendo desde atrás, buscando el mano a mano, buscando nuestros dos nueves. Creo que la idea de Hernán es muy clara y se hizo todo para merecer la victoria”.

Respecto al arbitraje, Soto destacó que siguen una línea y no cuestionó que Gerson Torres y Douglas López fueran expulsados.

“Las rojas me parece que no hay nada que decir, la de Douglas no sé esa doble amarilla, pero en general el arbitraje fue bueno”.

Kevin Briceño, guardameta de Cartaginés, dijo que enfrentar casi todo el juego con un hombre menos es muy complicado. Al inicio del partido Rónald Mauricio Montero se ganó la tarjeta roja.

“Es muy difícil jugar con diez apenas en el arranque del partido, los recorridos son diferentes y estar cuesta arriba, sobre todo ante Herediano que en este campo es un rival bastante fuerte”, señaló Briceño.

Kevin agregó que trataron de pelear, pero debido a la diferencia numérica cometieron algunos errores al momento de marcar.

“El panorama se nos pone un poco turbulento, pero no se puede bajar la guardia, hay que seguir trabajando y esforzarnos para lo que viene”.