Gerente del Puntarenas FC habla claro de su empresa: ‘Hay agentes registrados en FIFA y poseen clubes en Costa Rica’

Aún no asume sus funciones como gerente del Puntarenas FC y el argentino Jonatan Dearte ya se encuentra en medio de la polémica, al ser el dueño de la agencia de representantes de jugadores Dearte Sports, la cual representó a futbolistas como el arquero de Saprissa Kevin Chamorro y el exmorado Álvaro Zamora, a quien colocó en el fútbol griego.

El suramericano, quien llegará en lugar del excapitán porteño Roberto Wong, comentó en unos audios enviados por el club porteño que es el propietario de la empresa Dearte Sport, pero que no cumple funciones como representante de jugadores.

“Veo que se está polemizando mucho mi llegada como gerente deportivo al Puntarenas FC y sinceramente no entiendo por qué. El 1 de octubre de 2023, cuando entró en vigencia la nueva reglamentación de FIFA, decidí no presentarme al examen de agente FIFA, ya que no planeaba dedicarme a eso, sino a la gestión deportiva, por lo cual me mantuve al margen, aunque sigo siendo el dueño de la empresa”, dijo Dearte.

El argentino también aclaró que los representantes de jugadores FIFA registrados por la empresa y encargados de negociar los contratos con los clubes son Fernando Ledezma y Carl Gordón, quienes también se ocupan de la búsqueda de talentos.

“Dearte Sport no solo es una empresa de representación de futbolistas, sino también importadora de indumentarias deportivas, inversiones inmobiliarias y agrícolas, y brinda asesoramiento a instituciones deportivas. Soy dueño de la empresa, pero mi enfoque está en otro ámbito”, manifestó Dearte.

Nuevo gerente del PFC llega con grandes expectativas

El argentino mencionó que no comprende la controversia, ya que hay agentes que cumplen funciones en los clubes costarricenses registrados en FIFA.

“Hay agentes que están registrados en FIFA y que poseen clubes en Costa Rica. Sinceramente, no entiendo el por qué de la polémica. Yo no estoy en ningún registro de FIFA como representante de futbolistas. Sí, lo está mi empresa Dearte Sports y los representantes de futbolistas son Carl Gordon y Fernando Ledezma. Son quienes firman los contratos con los clubes. Mi rol en mi empresa es otro”, añadió Dearte.

Asimismo, Dearte comparó su situación con la de Pere Guardiola, hermano menor de Pep Guardiola, técnico del Manchester City, quien es representante de futbolistas y también presidente del Girona, así como el argentino Christian Bragarnik, representante de futbolistas y presidente del Elche de España.

En cuanto a sus nuevas funciones en el Puntarenas FC, el suramericano confía en poder dar un giro a la institución.

“Llegamos con muchas expectativas. Realizamos una evaluación y un diagnóstico para reestructurar las divisiones menores. La idea es traer ideas nuevas a Costa Rica”, declaró Dearte

En relación con el debut de jóvenes en el plantel porteño, el argentino tiene muy claro cuáles son sus prioridades.

“Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Costa Rica, mencionó que jugadores de 21 o 23 años debutan como grandes promesas y terminan de madurar entre los 24 o 25 años. En Argentina, jugadores de 16 o 17 años ya suman 40 partidos en Primera División, se venden a Europa y se potencian. Esto repercute a nivel de Selección Nacional”, explicó Dearte.