Géiner Segura habla con claridad sobre la llegada de Wálter Centeno como su nuevo jefe

-¿Qué valoración hace de la victoria?

-Este equipo tiene que seguir en crecimiento, los muchachos hacen su máximo esfuerzo. Quiero un equipo conectado como el de hoy. Ustedes vieron que hubo cansancio, pero con la disposición de ellos, podemos crecer.

-¿Qué piensa de que Wálter Centeno sea fuerte candidato a ser el nuevo gerente deportivo del club?

-Que la gente que llegue sea sumar. Al final, el dueño si ve que puede llevar el proyecto a buen puerto, pues bienvenido sea. Siempre una persona de fútbol y con experiencia puede ayudar muchísimo. Si se da el nombramiento de él, siento que puede aportar mucho.

-¿Le preocupa que un técnico como Wálter Centeno sea el próximo gerente deportivo?

-Vea, yo voy a ser claro: yo he llegado a entender que puede pasar cualquier cosa y no me sorprende nada, porque la mecánica de nuestro fútbol es esa. Si hoy veo a un ‘DT’ en la gradería viendo y dos días después lo nombran, ya eso lo he visto. Ya he visto que la prensa nombra entrenadores, entonces este círculo es muy cerrado, es muy claro lo que puede pasar. Yo trabajo y los resultados son los que mantiene a un técnico o no. Yo soy feliz y le doy gracias a Dios. Yo no hago daño, yo no hablo mal de nadie. Nada de lo que pasa acá me sorprende, pero yo sí le puedo garantizar que siempre daré lo mejor.

-¿Cuál es su criterio del arbitraje en este juego?

-No sé y voy a ser muy sincero: cuando el arbitraje me ha perjudicado, yo salgo a hablar, pero cuando me ha favorecido no digo nada. Pocas veces he visto un técnico que se queje por un penal que no era y se lo dieron. Pero al final todos nos equivocamos; yo trato de tener empatía. Como a uno lo premia el resultado como tal, uno debe alzar la voz, pero al final somos seres humanos y cometemos errores.

“Nosotros pues ahora nos enfocamos en lo que viene”.

-¿Por qué le ganan a Saprissa y a la Liga pero contra equipos no tradicionales no se logra?

-Ese tema de la constancia, de que los no tradicionales le ganan a los tradicionales solamente no lo creo, porque la estadística no dice eso. Eso que usted dice sale cuando se gana; eso yo lo viví como jugador y cuando ganábamos a los tradicionales todo el mundo pensaba que nos preparábamos para ganarle a los grandes. Ojalá nosotros podamos seguir por este rumbo, pero debemos ser constantes ante rivales que no son tradicionales, porque los tres puntos valen igual ante todos.

-¿Cómo volver el Lito Pérez una fortaleza?

-La única forma es trabajando. Nosotros creo que estamos dándole trabajo a los muchachos, hemos hablado con ellos que debemos ser fuertes acá y que el ambiente consuma al rival. Yo le decía a ellos que hay que retomar eso. Esperamos que sigamos con buenos resultados y no tengo duda que esto se dará.