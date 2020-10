Puedo hablar por mí, no puedo saber qué habrá pesado en la decisión de otras compañeras. En cuanto a mi decisión, como lo decía, el interés del presidente por mi persona, el seguimiento que me dio estando en el extranjero pesó muchísimo, también el CAR y creo que para todo atleta a veces un cambio de ideología, de ambiente le viene bien. Así que estoy muy feliz por este nuevo reto. Lo tomo como un reto, los cambios son retos y son cosas que no solamente en el fútbol hay que pasar, también en la vida, así que ilusionada.