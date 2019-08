“Me retiré decepcionado del fútbol, no por lo que es el fútbol en sí, por las personas que están alrededor y quieren manchar este deporte, que quieren alterarlo con cosas que no son. La verdad me puso muy triste, me decepcioné y hubo un tiempo en el que no quería. Me di cuenta que pasaban cosas irregulares que no me llenaban y por eso lo dejé. En Jicaral vi que era un proyecto honesto”, explicó el volante jicaraleño.