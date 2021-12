Futbolista de Dimas Escazú pide ayuda para operación urgente por tumor en el ovario

Katherine Rodríguez tiene la esperanza de recaudar pronto el dinero que necesita para operarse. (Prensa Dimas Escazú)

La futbolista hondureña Katherine Rodríguez que milita en Dimas Escazú se siente contrariada al enterarse de que necesita una operación con urgencia, pero a la vez tiene la esperanza de que tanto en Costa Rica como en su país le echarán la mano para someterse a la cirugía que requiere.

En este momento se encuentra en su país y allá fue donde obtuvo el diagnóstico que le dio la respuesta al por qué desde hace tiempo lidiaba con dolores que le resultaban insoportables.

“Durante el año pasado yo sentía un dolor fuerte siempre que me venía el periodo, dolor y mareos, sentía como un bajonazo y sudaba frío. Me agarraba en entrenamientos y en partidos. Yo no sabía por qué era, pensaba que era el periodo normal”, relató Rodríguez en charla telefónica con La Nación desde Honduras.

Cuenta que a veces estaba en la casa y el dolor era insoportable. Al salir de vacaciones y marcharse a su país, decidió hacerse los exámenes pertinentes allá, con el apoyo de su familia.

“No me los hice en Costa Rica porque no sé, fui un poco descuidada en eso, creo. Llegué ahorita, que me convocó la Selección de Honduras. Aquí me hice los estudios con mi familia y salió eso en un ultrasonido, tengo un teratoma en el ovario izquierdo”.

A partir de eso, la mandaron a practicarse otros estudios, en los que se evidencia que tiene un tumor benigno, pero que está muy grande.

“Hay que sacar todo y ovario, no se puede rescatar el ovario. Es de carácter urgente, porque está bien grande. Parece que el ovario tiene que medir como nueve o diez y el izquierdo mío mide más de 30, está grande y creo que eso era todo el dolor y el malestar. Sí me afectó un poco el rendimiento, pero uno es fiebre y siempre anda ahí jugando”, relató la futbolista catracha.

Ella pretende efectuarse la operación en Honduras para aprovechar las vacaciones y porque parece que es un mes de recuperación.

“Yo calculo que si me opero pronto ya llegaría lista para iniciar pretemporada con Dimas Escazú en enero. La operación cuesta 32.000 lempiras, que con un poco más de $1.300, porque en hospitales públicos aquí es casi imposible lograr una operación de esas, de un día para otro no se puede”.

Desde que dio a conocer su situación, ha sentido el respaldo de muchas personas, tanto en Honduras, como en Costa Rica. Todas sus compañeras de Dimas Escazú la buscaron, al igual que el técnico Giovanni Vargas.

“Mónica Malavassi se puso en contacto conmigo para ver cómo se puede aportar un poco y muchachas de otros equipos también. En la Selección ya saben que no puedo entrenar, tengo que guardar reposo y recuperarme. Ellos lo tomaron en cuenta y lo importante es estar bien para los juegos eliminatorios de febrero”, citó.

La doctora le comentó que en esa operación le extrae el tumor por completo y el problema se corrige.

“Sale con todo y ovario, no se puede rescatar, me quedo con solo un ovario, pero ahí sale todo ya. Lo que requiero es reunir el dinero y ya ella se pone en acción, es la ginecóloga personal. Me dijo que cuando ya tenga el dinero procedemos. Si lo tengo la otra semana, ya la otra semana hacemos la operación”, indicó la futbolista.

Si usted desea ayudar a la futbolista puede contactarla por mensaje privado en la página de Facebook Katherine Rodríguez deportista, que encontrará en este enlace.

Para quien desee ayudar a la futbolista desde Costa Rica con cualquier aporte, puede efectuarlo a través de Sinpe móvil al 6189 4021, a nombre de Raechel Roshaury Peters Irias.

Mientras que para depósitos en Honduras está disponible la cuenta del BAC 7261 4804 1, a nombre de Omar Alfredo Rodríguez Borjas.