Mismo sentir de Reynaldo Parks, quien lo tuvo de compañero y como mentor: “Compartí camerino con él por tres años, me guio en mi debut y me enseñó a ser el primero siempre y a tener constancia. Me decía que siempre se debe tratar de ser el mejor, algo que Julio siempre les inculcó a los jóvenes de la provincia. Fue un amigo sincero y un luchador incansable hasta el final. Se entregó por la niñez de Limón”.